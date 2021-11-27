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烏克蘭指俄策畫「政變」 克宮否認

編譯中心／綜合26日電
烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基26日稱，當局收到情報，烏克蘭國內有人準備在12月初發動國家政變，又指事件牽涉俄羅斯。克里姆林宮否認涉事，澄清說俄羅斯從來不會幹這樣的事。

綜合美聯社、俄羅斯衛星通信社報導，澤倫斯基在記者會上說，政變計畫在12月1日或2日發起。烏克蘭情報部門收到音頻資料，顯示有俄羅斯和烏克蘭官員討論由企業家阿赫梅托夫資助的政變計畫。阿赫梅托夫是烏克蘭首富，旗下產業遍布鋼鐵、煤炭和媒體行業，現擁有約75億美元財富。

澤倫斯基說，阿赫梅托夫正被「捲入這場戰爭」，是一個大錯誤。他補充道，自己正受到阿赫梅托夫所控制媒體的攻擊，並強調反對寡頭對政治施加影響。澤倫斯基拒絕透露有關所謂政變的更多細節，僅說他不打算離開烏克蘭。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫26日否認俄羅斯涉事，「俄羅斯沒有任何參與的計畫，俄羅斯從來不會幹這樣的事情。」

自本月起，部分西方官員和媒體大肆炒作俄羅斯在烏東邊境囤兵的消息，美方稱莫斯科有入侵烏克蘭的計畫，遭克宮多次駁斥。佩斯科夫批評，美國及其盟友可能想「掩蓋基輔企圖武力解決東南部問題的侵略意圖」。

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