福島核電廠凍土牆恐融化 東電最快下月加固防堵

日本福島核電廠「凍土牆」部分區域恐溶化，最快下月初展開補救工作。（路透資料照片）

日本 福島核電廠周遭防止地下水流入建物區域被輻射汙染的「凍土牆」，近日發現部分區域因溫度升高恐溶化；東京 電力公司表示，凍土牆內側的水位沒有變化，仍然發揮著功能。

東電說，最快將在12月初動工設置鋼鐵製的管線與板材加固，防止地下水流向凍土牆，並討論未來的因應措施。

福島第一核電廠在2011年311大地震 遭受海嘯侵襲，6座反應爐中有3座熔毀，必須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的污染水。

日本放送協會（NHK）報導，「凍土牆」是福島核災後用於減少產生輻射汙染水的對策之一，在福島核電廠建築物周遭地下埋入管子，在其中注入攝氏零下30度的液體，這些包圍住核電廠建物的管子就成為一道「冰牆」，防止地下水流入並受到輻射汙染。

東京電力公司在凍土牆設有溫度計，測量地下溫度。4號機靠山邊有部分區域的溫度計，從9月中旬起升溫到0度以上，11月18日更已達到13.4度。

東電表示，挖掘凍土牆附近區域，在本來應該被凍結的地方發現水面，湧出的地下水造成溫度上升，有可能使得凍土牆部分融化；不過目前凍土牆內側靠近核電廠建物的水位沒有變化，凍土牆仍然發揮著阻擋地下水流入的功能。