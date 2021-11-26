西伯利亞礦災52死 含6救難人員無人生還

西伯利亞克麥洛伏地區貝洛沃鎮附近的Listvyazhnaya煤礦場發生事故，據信已造成52人罹難，含6名救難人員。（Getty Images）

俄羅斯 數家新聞通訊社報導，位於西伯利亞克麥洛伏（Kemerovo）地區貝洛沃鎮（Belovo）附近的Listvyazhnaya煤礦場25日發生事故，據信已造成52人罹難，含6名救難人員。據悉，這是俄羅斯2010年以來最嚴重的礦災，目前官方尚未說明事故原因，當地將進行為期3天的哀悼。

塔斯社（TASS）引述當地緊急事務單位消息人士報導：「根據初步資訊，礦坑內無人生還。」緊急事務官的說法，就連確認遺體的位置恐怕也要花上很長一段時間，再加上礦井裡充滿甲烷，可能再度爆炸，搜救風險太高，當局不得不暫停搜救。

當地救難單位的話報導指出，煤塵在一處通風井著火，導致坑內濃煙密布，當時坑內有285人。當地調查人員表示，上午8時35分，礦坑內濃煙擴散；根據初步資訊，「一些礦工嗆入毒煙」。

救難人員雖啟動搜救，但任務隨後喊停，官員表示礦坑有爆炸威脅。調查重大案件的調查委員會（Investigative Committee）已就是否違反安全規定致人死亡，展開刑事調查，礦場3名管理層人員已被拘留。

Listvyazhnaya煤礦場建於1956年，由位於克麥洛伏市的煤礦公司SDS-Ugol所擁有。根據俄國 媒體，2004年這處礦場曾發生甲烷爆炸，奪走13條人命。除此之外，早在1981年這座礦場也曾發生爆炸，造成5人身亡。

由於安全標準匱乏、工作條件缺乏監督、加上蘇聯時代的設備老化，礦場事故在俄羅斯和前蘇聯地區各地相當普遍。近來最嚴重的例子之一是，2019年10月，西伯利亞一處金礦場一座非法大壩發生堤防潰堤事件，造成17人死亡。