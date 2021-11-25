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索馬利亞伊斯蘭團體炸彈攻擊聯合國車隊 已釀8死23傷

中央社／索馬利亞首都摩加迪休25日綜合外電報導
索馬利亞首都摩加迪休發生一起汽車自殺炸彈攻擊，目標是聯合國車隊，至少已造成8人死亡23人受傷。美聯社
索馬利亞首都摩加迪休發生一起汽車自殺炸彈攻擊，目標是聯合國車隊，至少已造成8人死亡23人受傷。美聯社

索馬利亞官員和目擊者表示，首都摩加迪休今天發生一起汽車自殺炸彈攻擊，目標是一個聯合國車隊，至少已造成8人死亡23人受傷。索國伊斯蘭主義團體宣稱犯案。

路透社報導，這起爆炸案發生在摩加迪休（Mogadishu）幹道匯集的核心地區K4附近，爆炸威力之大，鄰近的穆卡薩（Mucassar）中小學圍牆倒下，車輛被震碎。傷者包括學生。

索馬利亞伊斯蘭主義團體「青年黨」（al Shabaab）的軍事任務發言人阿布穆薩布（Abdiasis Abu Musab）證實，這場攻擊是他們發動，目標是一個聯合國（UN）護衛車隊。

目前仍不清楚是否有任何聯合國人員在死傷者名單上。聯合國官員尚未回覆置評要求。

索馬利亞警方發言人哈山（Abdifatah Aden Hassan）告訴記者，一名自殺炸彈客開著一輛載滿爆裂物的休旅車鎖定一個聯合國安全車隊，「我們統計有8名死者及17名傷者，傷者包括13名學生」。

索馬利亞的阿明救護車服務（Aamin Ambulance）總幹事阿布德拉曼（Abdikadir Abdirahman）則表示，他們至少救出23名傷者。

目擊者指出，爆炸發生後，現場冒出一柱煙衝入市區上空，周圍也傳出槍響。

鄰近的歐斯曼醫院（Osman Hospital）一名護理師胡笙（Mohamed Hussein）說：「我們被爆炸威力震得搖晃，隨後又響起震耳欲聾的槍聲。我們醫院的牆倒下，醫院對面的學校也被震倒，我不知道有多少人死亡。」他表示自己是從塌下的屋頂瓦礫堆中被拉出來。

青年黨與索馬利亞中央政府對戰多年，目的為了奪取政權並實行他們對伊斯蘭教法的嚴格詮釋。

青年黨與索馬利亞軍方和非洲聯盟（African Union）授命協助保護索國政府的非洲聯盟駐索馬利亞代表團（AMISOM）交戰，而經常在索國和其他地方發動炸彈和持槍攻擊。

法新社報導，與凱達組織（Al-Qaeda）有關聯的青年黨在摩加迪休近期幾場爆炸案自稱是主謀，包括20日的攻擊造成索馬利亞知名記者谷列德（Abdiaziz Mohamud Guled）身亡。他是國營摩加迪休電台（Radio Mogadishu）台長，對青年黨多所批評。

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