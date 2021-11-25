索馬利亞伊斯蘭團體炸彈攻擊聯合國車隊 已釀8死23傷

索馬利亞首都摩加迪休發生一起汽車自殺炸彈攻擊，目標是聯合國車隊，至少已造成8人死亡23人受傷。美聯社

索馬利亞官員和目擊者表示，首都摩加迪休今天發生一起汽車 自殺炸彈攻擊，目標是一個聯合國 車隊，至少已造成8人死亡23人受傷。索國伊斯蘭主義團體宣稱犯案。

路透社報導，這起爆炸案發生在摩加迪休（Mogadishu）幹道匯集的核心地區K4附近，爆炸威力之大，鄰近的穆卡薩（Mucassar）中小學圍牆倒下，車輛被震碎。傷者包括學生。

索馬利亞伊斯蘭主義團體「青年黨」（al Shabaab）的軍事任務發言人阿布穆薩布（Abdiasis Abu Musab）證實，這場攻擊是他們發動，目標是一個聯合國（UN）護衛車隊。

目前仍不清楚是否有任何聯合國人員在死傷者名單上。聯合國官員尚未回覆置評要求。

索馬利亞警方發言人哈山（Abdifatah Aden Hassan）告訴記者，一名自殺炸彈客開著一輛載滿爆裂物的休旅 車鎖定一個聯合國安全車隊，「我們統計有8名死者及17名傷者，傷者包括13名學生」。

索馬利亞的阿明救護車服務（Aamin Ambulance）總幹事阿布德拉曼（Abdikadir Abdirahman）則表示，他們至少救出23名傷者。

目擊者指出，爆炸發生後，現場冒出一柱煙衝入市區上空，周圍也傳出槍響。

鄰近的歐斯曼醫院（Osman Hospital）一名護理師胡笙（Mohamed Hussein）說：「我們被爆炸威力震得搖晃，隨後又響起震耳欲聾的槍聲。我們醫院的牆倒下，醫院對面的學校也被震倒，我不知道有多少人死亡。」他表示自己是從塌下的屋頂瓦礫堆中被拉出來。

青年黨與索馬利亞中央政府對戰多年，目的為了奪取政權並實行他們對伊斯蘭教法的嚴格詮釋。

青年黨與索馬利亞軍方和非洲聯盟（African Union）授命協助保護索國政府的非洲聯盟駐索馬利亞代表團（AMISOM）交戰，而經常在索國和其他地方發動炸彈和持槍攻擊。

法新社報導，與凱達組織（Al-Qaeda）有關聯的青年黨在摩加迪休近期幾場爆炸案自稱是主謀，包括20日的攻擊造成索馬利亞知名記者谷列德（Abdiaziz Mohamud Guled）身亡。他是國營摩加迪休電台（Radio Mogadishu）台長，對青年黨多所批評。