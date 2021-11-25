傳蘋果警告泰社運人士 手機遭國家級駭客入侵

iPhone示意圖。路透

媒體報導，蘋果 公司今天對至少6名批評泰國 政府的社運人士、研究人員發出警訊，指他們的iphone手機 已淪為「國家級駭客」攻擊目標。

社運人士透露上述訊息，路透也查看過蘋果的警訊，不過蘋果公司和泰國數位部尚未談論此事以回應路透詢問。

泰國法政大學（Thammasat University）政治學家帕乍（Prajak Kongkirati）表示，他已經收到兩封蘋果的警告電郵稱，據信他的手機與雲端帳號已被當做網攻目標，同時他的蘋果帳號也有威脅通知。

研究員薩里尼（Sarinee Achananuntakul）和泰國法制監督團體iLaw經理英奇（Yingcheep Atchanont）表示也接到類似電郵；此外有一名饒舌歌手、一名政治運動人士和一名政治人物也分別在自己的社群媒體帳號上張貼了同一電郵的截圖。

這些都是大眾眼中的批評政府人士。警告電郵中說：「若你的裝置遭到國家級駭客攻擊，他們也許可以從遠端存取你的敏感性資料、通聯紀錄，甚至鏡頭與麥克風。」

路透根據社媒貼文報導指出，非洲迦納共和國（Ghana）兩名政治運動人士、烏干達一名反對派政治人物，以及十多名薩爾瓦多媒體記者今天稍晚也都通報，接獲蘋果公司所發出的類似警訊。