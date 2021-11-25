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西伯利亞礦災至少11死45傷 46人受困礦坑

中央社／莫斯科25日綜合外電報導
一處位於西伯利亞的礦場發生事故，造成至少11人身亡45人受傷。Getty Images
一處位於西伯利亞的礦場發生事故，造成至少11人身亡45人受傷。Getty Images

俄羅斯官員表示，一處位於西伯利亞的礦場今天發生事故，造成至少11人身亡45人受傷，另有數十人受困礦坑、情況不明。

法新社報導，當地首長席維勒夫（Sergei Tsivilev）在Telegram表示，位於克麥洛伏（Kemerovo）地區貝洛沃（Belovo）鎮附近的Listvyazhnaya煤礦場，事故發生時礦坑內有285人。

目前官方尚未說明事故原因。

「塔斯社」（TASS）引述當地救難單位的話報導指出，煤塵在一處通風井著火，導致坑內濃煙密布。

席維勒夫說，目前至少有11人喪命，46人仍受困礦坑內，「無法聯繫上這些人」。

俄羅斯緊急事務部表示，礦坑內其他人已疏散到地面上，有45人受傷。

當地調查人員表示，今天上午8時35分，礦坑內濃煙擴散；根據初步資訊，「一些礦工嗆入毒煙」。

俄羅斯國家電視台播放救援人員與調查人員的現場工作畫面，目前當地已降雪

Listvyazhnaya煤礦場建於1956年，由位於克麥洛伏市的煤礦公司SDS-Ugol所擁有。

根據俄國媒體，2004年這處礦場曾發生甲烷爆炸，奪走13條人命。除此之外，早在1981年這座礦場也曾發生爆炸，造成5人身亡。

由於安全標準匱乏、工作條件缺乏監督、加上蘇聯時代的設備老化，礦場事故在俄羅斯和前蘇聯地區各地相當普遍。

近來最嚴重的例子之一是，2019年10月，西伯利亞一處金礦場一座非法大壩發生堤防潰堤事件，造成17人死亡。

俄羅斯 降雪 俄國

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