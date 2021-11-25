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用核彈防止小行星撞地球？沒做好危害更大

編譯田思怡／綜合25日電

美國太空總署首度發射太空飛行器撞擊小行星，嘗試改變其軌道，避免未來發生小行星撞地球災難。這項任務讓人想到布魯斯威利主演的電影「世界末日」，不同的是，電影描述人類以核彈置於小行星內部引爆，將其炸毀，美國為何不用這種方法？太空總署署長尼爾森說：「這有點像重演布魯斯威利的電影『世界末日』，雖然這部電影完全是虛構的。」

在電影中，太空總署派了一名鑽油工人在一顆將撞擊地球的小行星上鑽井，放置核彈，炸毀這顆小行星。現在太空總署只想改變小行星的軌道，為什麼不能直接炸毀？紐約時報報導，用核彈炸毀小行星，可能製造出更多危險的太空隕石，使地球面臨多重危險。不過，若能正確使用核子武器，仍為美國星球防禦計畫的概念工具之一。

太空總署「哥達德太空飛行中心」航太工程師巴爾比說，未來幾十年內若有任何體積較小而距地球較遙遠的小行星威脅地球，類似DART任務「非常有可能成功保衛地球」。這次實驗撞擊的目標小行星「迪莫弗斯」直徑約160公尺。巴爾比說，如果有比「迪莫弗斯」更大的小行星威脅地球，或是預警時間不夠長，就要考慮把撞擊器改成核武。

各國天文學家和官員已模擬用核爆力量改變小行星方向。模擬實驗顯示，在較小的小行星撞擊地球前兩個月，用核爆可以毀滅小行星，不致對地球造成風險。

另外，禁止核武條約及1960年代簽署的「外太空條約」禁止在太空部署或使用核武。這意味任何國家用核武摧毀小行星將違反條約。不過，在地球面臨存亡之際，聯合國安理會料將召開緊急會議放行。

太空 電影 美國

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