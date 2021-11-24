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全斗煥至死未對「光州事件」道歉 青瓦台拒辦國葬

編譯中心／綜合23日電
南韓前總統全斗煥一名男子23日弔唁。由於全斗煥未針對「光州事件」道歉，生前爭議不斷，青瓦台拒辦國葬、不弔唁。（路透）
南韓前總統全斗煥一名男子23日弔唁。由於全斗煥未針對「光州事件」道歉，生前爭議不斷，青瓦台拒辦國葬、不弔唁。（路透）

南韓前總統全斗煥23日上午因多發性骨髓瘤在首爾自宅病逝，享壽90歲。由於全斗煥未針對「光州事件」道歉，生前爭議不斷，青瓦台表示將慰問遺屬，但不打算贈送花圈或弔唁。全斗煥遺屬希望舉行家葬，但青瓦台並未規畫組成工作小組協助，這將是南韓國葬改制以來，首次未為前總統舉行國葬。

韓聯社報導，青瓦台發言人朴炅美就全斗煥治喪事宜轉述政府立場，對全斗煥最終仍未揭開歷史真相，也未發表真誠道歉表示遺憾。外界解讀，此番言論是在批評全斗煥不肯為血腥鎮壓光州民主運動道歉。

朴炅美也表示，青瓦台並無計畫向全斗煥致贈弔唁花圈或慰問。前總統盧泰愚10月去世時，青瓦台以總統文在寅名義致贈花圈，並由幕僚長俞英民代表前往弔唁；盧泰愚身為光州事件相關人士之一，仍享有前總統的國葬待遇。

韓聯社指出，不僅在弔唁及葬禮形式上不同，青瓦台就全盧兩人死訊發表的形式也有所區別。盧泰愚去世時，青瓦台以「追慕簡報」發表立場，這次則以「關於前總統全斗煥死訊的簡報」發表，展現青瓦台對全斗煥生前作為的負面評價。

此外，青瓦台公布全斗煥死訊，並未直接以總統文在寅名義發表，也引發關注。青瓦台官員表示，「文在寅總統的意思都已包含在聲明中」，對於聲明中稱全斗煥為前總統，官員表示只是因為需要使用職稱，並非使用「前總統」稱呼全斗煥。

南韓前總統全斗煥23日病逝，享壽90歲，圖為全斗煥1995年12月2日在自宅前發...
南韓前總統全斗煥23日病逝，享壽90歲，圖為全斗煥1995年12月2日在自宅前發表談話，隔天他因叛亂罪被逮捕。（美聯社）

1980年5月17日光州舉行民主示威，時任國軍保安司令的全斗煥宣布全國戒嚴並派部隊鎮壓，盧泰愚也率兵相助，造成165人死亡，3000多人受傷。西方媒體調查後認為，實際遇害人數恐數千人。

全斗煥生前從未對光州事件表達歉意，甚至在2017年出版的回憶錄中主張，已故神父曹皮烏斯聲稱目睹軍用直升機對民眾開槍的證言子虛烏有。盧泰愚則曾公開就光州事件致歉，和家人多次祭拜受難者。

南韓國葬原分為國葬及國民葬，2011年統一為國葬後，全斗煥是首名未能享有國葬待遇的前總統。若加上流亡海外的首任總統李承晚，以及依遺屬意願舉行家葬的前總統尹潽善，全斗煥為南韓歷代總統中未舉行國葬的第三人。

全斗煥 南韓 文在寅

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