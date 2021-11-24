英相演講忘詞 大聊卡通佩佩豬撐場 朝野批：國家堪憂

英國首相強生22日發表演講時突然忘詞。（路透）

英國 首相強生近日捲入維護貪腐官員醜聞，社會改革早保守黨內部也遭反彈，聲望大降。雪上加霜的是，他22日對商業領袖發表演講時突然忘詞，之後反而聊起卡通片佩佩豬（Peppa Pig）撐場，現場氣氛十分尷尬。英媒和多名政界人士批評，強生此舉令外界質疑保守黨政府的能力。

強生22日對英國工業總會成員發表演講，闡述他的綠色政策將如何促進工業升級。但他中途突然停住，連翻數頁都找不到正確的演講稿，脫口而出「糟糕」；在搜尋5分鐘無果後，他將話題轉到科技獨角獸企業，然後提到他和妻子席孟茲及1歲兒子去「佩佩豬世界」主題公園的趣事。

英國首相強生（右）和妻子席孟茲及1歲兒子21日被小報拍到去「佩佩豬世界」樂園享受天倫樂。（路透）

強生詢問在場商界領袖是否去過「佩佩豬世界」，並表示：「那裡是個適合我的地方……誰會相信一隻看起來像吹風機的豬會被出口到180個國家，價值60億英鎊（約80億美元），甚至在美國 和中國都有主題樂園 呢？」他還現場模仿汽車加速的聲音。

演講結束後，強生堅稱一切順利，「人們了解我想表達的絕大多數觀點。」但工黨影子財政大臣里夫斯批評，強生的混亂演講說明他對英國企業態度不認真，也顯示政府缺乏推動經濟增長的計畫。保守黨也表示，他們需要強生讓英國回到正軌，但他的表現令人擔憂。