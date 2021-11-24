以色列示警「伊朗5年內擁核武」 籲波灣國家一同反制

以色列 今天表示，伊朗 距離發展出核武僅5年之遙，預定下周重啟的國際談判將無法減緩伊朗發展核武，以色列保留採取行動自保的權利。

路透報導，以色列財政部長李柏曼指出：「無論有沒有協議，伊朗都將成為核武國家，最遲5年內就會擁有核武。」

以色列總理班奈特則形容，否認正尋求核武的伊朗，正處於核武計畫的「最先進階段」。

他在以色列瑞克曼大學舉辦的記者會上表示：「無論如何，即使重返協議，以色列都理當不會是協議的一方，且沒有義務遵守協議。」

以色列國防部 長甘茨今天並嚴詞抨擊伊朗的作戰無人機，揭露兩個執行海上攻擊任務的基地。他表示：「今天我向大家揭露位於伊朗南部查巴哈港，和葛希姆島的兩個中央基地，伊朗就是從這裡對周遭海域發動攻擊，先進的『目擊者』（Shahid）作戰無人機現在也部署於此。」

他還建議與阿拉伯盟友攜手合作，就無人機威脅共謀反制之道。

正如以色列一樣，波斯灣各國也相當關切伊朗作戰無人機的動向，並認為海運或沙烏地阿拉伯境內煉油設施遭到空中攻擊，都是伊朗或其同盟所為。德黑蘭當局則屢次否認相關指控。