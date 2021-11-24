我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

反貪人氣高 保加利亞現任總統輕取對手

編譯中心／綜合23日電
保加利亞21日舉行次輪總統選舉，尋求連任的58歲現任總統拉德夫（前）輕鬆擊敗對手。（歐新社）
保加利亞21日舉行次輪總統選舉，尋求連任的58歲現任總統拉德夫（前）輕鬆擊敗對手。（歐新社）

歐盟最貧窮的成員國保加利亞21日舉行次輪總統選舉，尋求連任的58歲現任總統拉德夫（Rumen Radev）輕鬆擊敗對手。

曾擔任戰鬥機駕駛的拉德夫說：「保加利亞正在走出僵局。」拉德夫2020年因公開支持針對前總理巴里索夫（Boyko Borisov）的大規模反貪示威而人氣高漲。

他說，保加利亞人以選票支持「改革，擺脫貪腐、掠奪和無法治狀態，並清除黑手黨勢力」。

中央社引述法新社報導，根據保加利亞中央選舉委員會23日發布的數據，拉德夫獲得66.72%的選票，競選對手、同為58歲的索菲亞大學（Sofia University）校長吉德茲科夫（Anastas Gerdzhikov）在2輪得票率為31.8%，他承認敗選，同時聲稱「整個國家機構都為現任總統服務」。

在拉德夫2016年首次上任前，保加利亞總統職位大致僅為象徵性，但他扭轉局勢，大刀闊斧肅貪。

拉德夫在14日首輪選舉中得票率達49%，對手吉德茲科夫則拿下23%選票。

拉德夫是保加利亞最受歡迎的政治人物，但這個國家遭各激進政黨所撕裂，亟需穩定的政府來解決貪腐沉痾以及惡化的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情

疫情 歐盟

上一則

墨畫家芙烈達自畫像 拍出3500萬登拉美最貴

下一則

保加利亞觀光巴士撞擊起火 46人慘死「含12名兒童」

延伸閱讀

光州事件 全斗煥未道歉 青瓦台拒辦國葬

光州事件 全斗煥未道歉 青瓦台拒辦國葬
瞎扯認識美國總統、英國首相 他狂騙近45萬元遭重判

瞎扯認識美國總統、英國首相 他狂騙近45萬元遭重判
全斗煥過世 跟33年前去佛寺面壁思過同日 韓劇也出現

全斗煥過世 跟33年前去佛寺面壁思過同日 韓劇也出現
前總統全斗煥辭世留罵名 南韓總統府將不弔唁

前總統全斗煥辭世留罵名 南韓總統府將不弔唁

熱門新聞

一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

中國在阿聯偷建軍事基地 美國發現後介入叫停

2021-11-19 22:50
立陶宛前總理思科威爾內里19日說，台灣駐立陶宛代表處成立，實際上就意味立陶宛將與中國斷交。（路透）

立陶宛前總理：允設台灣代表處 意味將與中國斷交

2021-11-21 06:41
奧地利薩爾斯堡民眾19日前往耶誕市集選購商品。(Getty Images)

有打疫苗也沒用 奧地利22日起全面封鎖 最久將封20天

2021-11-19 09:28

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞