反貪人氣高 保加利亞現任總統輕取對手

保加利亞21日舉行次輪總統選舉，尋求連任的58歲現任總統拉德夫（前）輕鬆擊敗對手。（歐新社）

歐盟 最貧窮的成員國保加利亞21日舉行次輪總統選舉，尋求連任的58歲現任總統拉德夫（Rumen Radev）輕鬆擊敗對手。

曾擔任戰鬥機駕駛的拉德夫說：「保加利亞正在走出僵局。」拉德夫2020年因公開支持針對前總理巴里索夫（Boyko Borisov）的大規模反貪示威而人氣高漲。

他說，保加利亞人以選票支持「改革，擺脫貪腐、掠奪和無法治狀態，並清除黑手黨勢力」。

中央社引述法新社報導，根據保加利亞中央選舉委員會23日發布的數據，拉德夫獲得66.72%的選票，競選對手、同為58歲的索菲亞大學（Sofia University）校長吉德茲科夫（Anastas Gerdzhikov）在2輪得票率為31.8%，他承認敗選，同時聲稱「整個國家機構都為現任總統服務」。

在拉德夫2016年首次上任前，保加利亞總統職位大致僅為象徵性，但他扭轉局勢，大刀闊斧肅貪。

拉德夫在14日首輪選舉中得票率達49%，對手吉德茲科夫則拿下23%選票。

拉德夫是保加利亞最受歡迎的政治人物，但這個國家遭各激進政黨所撕裂，亟需穩定的政府來解決貪腐沉痾以及惡化的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 。