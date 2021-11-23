臥底20年拯救50位兒童 勇警逼自己看不雅照取得信賴

警察臥底20年扮成戀童癖者。（Anything Goes With James English影片截圖）

英國退休 警官詹姆斯（Ian James）為了取得戀童癖犯罪者信任，曾假扮「戀童癖者」臥底長達20年，拯救了至少50名孩童。

詹姆斯透露戀童癖犯罪者多疑謹慎，他們不一定擔心臥底警察 ，反倒更不希望臥底記者洩露他們的身分。詹姆斯設法「融入」他們，被迫觀看許多兒童不雅照，詹姆斯解釋：「如果我不能正視那些圖像，戀童癖可能就會起疑，讓孩子陷入危險之中。」

詹姆斯提到很多警察同業都不願意做他這樣的工作，因為他們「無法強迫自己與這些人交談」。

詹姆斯職涯中最長的臥底工作持續了整整一年，期間他與不同的戀童癖犯罪者打交道，包括當時被視為「極危險」的犯罪者。他甚至還曾冒著風險、入獄追捕一名已被監禁的罪犯。

詹姆斯表示，拯救孩子的滿足感支持他完成任務：「如果你救了一個孩子，你就會想救另一個孩子，接著再救一個。」

詹姆斯指出目前這種臥底工作已很少見，大多都轉為網路上作業。他提醒人們當今犯罪者不只出現在網路上，在現實世界也有，但網路安全要更加留意，「兒童受虐機率比以往大，因為太容易發生了。」

來源：Anything Goes With James English