盧泰愚(左)與全斗煥(右)1996年遭到審判。（路透資料照片）

韓聯社快訊報導，南韓 前鐵腕總統全斗煥在當地時間23日上午，病逝於位於首爾延禧洞的家中，享年90歲。報導說，幕僚證實全斗煥過世消息。就在上月底，全斗煥的忠實盟友──前總統盧泰愚，以88歲高壽病逝於首爾的醫院。

全斗煥生前曾被報導罹患白血病，因年事已高，身體狀態不足以承受抗癌治療，因此選擇保守治療。全斗煥去年8月9日因為涉嫌詆毀死者名譽一案，到光州地方法院出庭時，曾出現呼吸困難；接受審判過程中，他甚至無法獨立向法官說清自己的住址。

全斗煥今年8月9日的照片。（路透資料照片）

綜合媒體報導，全斗煥在1979年軍事政變後掌權，隔年擔任總統一職直到1988年。全斗煥掌權後實行獨裁統治，並逮捕金大中、金泳三等民主人士，更在1980年5月18日，發動南韓史上最慘烈的「光州事件」，當時至少200多人死亡、多人失蹤。

1996年，全斗煥因鎮壓光州民主化運動、涉嫌「軍事叛亂罪」等遭起訴，一審時被判處死刑，後來減刑為無期徒刑。1997年12月，全斗煥得到候任總統金大中的特赦。2013年7月，全斗煥又被抄家償還贓款。

而盧泰愚在1996年和全斗煥一起遭到審判，當時被判處17年有期徒刑，但兩人都於1997年12月被赦免。

此外，因閨密干政、收受賄賂入獄的前總統朴槿惠，22日則傳出因腎病被送往三星 首爾醫院住院治療，出院時間還不確定。這已是她今年第三度保外就醫，前兩次分別是今年初因接觸新冠確診病例，住院隔離20天；以及今年7月因肩部術後復健和腰痛，同樣在首爾聖母醫院接受治療，時間約一個月。