我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

南韓前總統全斗煥血腥鎮壓「是否國葬」朝野有歧見

曾鎮壓光州民主運動 90歲​南韓前總統全斗煥病逝

編譯中心／綜合22日電
盧泰愚(左)與全斗煥(右)1996年遭到審判。（路透資料照片）
盧泰愚(左)與全斗煥(右)1996年遭到審判。（路透資料照片）

韓聯社快訊報導，南韓前鐵腕總統全斗煥在當地時間23日上午，病逝於位於首爾延禧洞的家中，享年90歲。報導說，幕僚證實全斗煥過世消息。就在上月底，全斗煥的忠實盟友──前總統盧泰愚，以88歲高壽病逝於首爾的醫院。

全斗煥生前曾被報導罹患白血病，因年事已高，身體狀態不足以承受抗癌治療，因此選擇保守治療。全斗煥去年8月9日因為涉嫌詆毀死者名譽一案，到光州地方法院出庭時，曾出現呼吸困難；接受審判過程中，他甚至無法獨立向法官說清自己的住址。

全斗煥今年8月9日的照片。（路透資料照片）
全斗煥今年8月9日的照片。（路透資料照片）

綜合媒體報導，全斗煥在1979年軍事政變後掌權，隔年擔任總統一職直到1988年。全斗煥掌權後實行獨裁統治，並逮捕金大中、金泳三等民主人士，更在1980年5月18日，發動南韓史上最慘烈的「光州事件」，當時至少200多人死亡、多人失蹤。

1996年，全斗煥因鎮壓光州民主化運動、涉嫌「軍事叛亂罪」等遭起訴，一審時被判處死刑，後來減刑為無期徒刑。1997年12月，全斗煥得到候任總統金大中的特赦。2013年7月，全斗煥又被抄家償還贓款。

而盧泰愚在1996年和全斗煥一起遭到審判，當時被判處17年有期徒刑，但兩人都於1997年12月被赦免。

此外，因閨密干政、收受賄賂入獄的前總統朴槿惠，22日則傳出因腎病被送往三星首爾醫院住院治療，出院時間還不確定。這已是她今年第三度保外就醫，前兩次分別是今年初因接觸新冠確診病例，住院隔離20天；以及今年7月因肩部術後復健和腰痛，同樣在首爾聖母醫院接受治療，時間約一個月。

南韓 三星

上一則

澳美英簽核潛艇協議 法國將繼續索賠 中國批：極不負責

下一則

臥底20年拯救50位兒童 勇警逼自己看不雅照取得信賴

延伸閱讀

曾鎮壓光州民主運動 南韓前總統全斗煥90歲病逝

曾鎮壓光州民主運動 南韓前總統全斗煥90歲病逝
拜登2024拚連任總統？白宮發言人：「他正有此意」

拜登2024拚連任總統？白宮發言人：「他正有此意」
南韓疫情惡化 陷入病床短缺危機

南韓疫情惡化 陷入病床短缺危機
美反對南韓半導體設備輸中國 戴琪：恐成國安隱患

美反對南韓半導體設備輸中國 戴琪：恐成國安隱患

熱門新聞

一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54
派瑞當時發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。（取材自推特）

英國殤日恐攻 計程車司機察覺 將炸彈客鎖車內「自爆」

2021-11-16 02:30
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

中國在阿聯偷建軍事基地 美國發現後介入叫停

2021-11-19 22:50
英國利物浦汽車爆炸已定調為恐怖攻擊，圖為現場拿著散彈槍的警方。（美聯社）

利物浦爆炸定調恐攻 計程車司機英勇將炸彈客反鎖車內

2021-11-15 10:55

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭