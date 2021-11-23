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白俄總統籲歐盟接收2000難民 威脅：戰爭無可避免

編譯中心／綜合22日電

白俄羅斯通訊社今天引述白俄總統魯卡申柯發言報導，他不希望與波蘭對峙，但希望歐盟回答究竟是否接收2000名滯留移民。他還威脅：「若情勢太過惡化，戰爭是無可避免的。」

路透報導，歐盟指控白俄羅斯將主要來自中東的數以千計移民帶進國內，再讓他們越界進入歐盟，以報復歐盟制裁。波蘭總理莫瑞維奇昨警告，邊境移民危機可能會引發「更嚴重事態」。他表示：「今天的目標是波蘭，明天就會是德國、比利時、法國或西班牙。」他還聲稱，盧卡申科獲俄羅斯總統普亭「在背後撐腰」。

魯卡申柯表示，他表示不希望事態升級。「我們必須和波蘭人溝通，展現我們不是野蠻人，我們不希望衝突。……我們了解如果事情太過份，戰爭將無可避免。」魯卡申柯並堅持德國必須接收部分移民，並抱怨歐盟沒有找白俄商討這項議題。

白俄的提案中提到，包括白俄必須負責送5000名移民回家。白俄全國約有7000名移民，白俄會負責將5000人回家，並稱德國總理梅克爾將與歐盟談判，建立通往德國的人道走廊。然而，歐盟執委會與德國18日當天公開拒絕白俄提議。

魯卡申柯指出，白俄準備在本月底派出第二架遣返班機。

此外，白俄和波蘭邊境難民危機未解，美國為首的西方國家指控俄羅斯準備渾水摸魚，藉機入侵烏克蘭。俄國對外情報局（SVR）22日否認計畫入侵烏克蘭，並指美國官僚正嚇唬全世界。克里姆林宮21日痛斥美國的相關警告言論「歇斯底里」、「既不合邏輯也不禮貌」。

歐盟 移民 白俄羅斯

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