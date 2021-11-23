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阿富汗神學士頒新規 禁止女性出現在電視劇

編譯中心／綜合22日電

根據重新掌權的阿富汗激進組織神學士（Taliban，又譯塔利班）政府，施行新「宗教指引」，要求女性不得出現在電視劇中，女性記者和主持人也被下令現身螢幕時必須穿戴頭巾。

BBC報導，神學士的這項最新指引，發給阿富汗的電視頻道，涵蓋8項新規定。其中包括禁止被認為違反伊斯蘭教律法和阿富汗價值觀的影片，同時暴露男性身體私密部位的影片也在禁止之列。涉及侮辱宗教或被認為冒犯阿富汗人的喜劇或娛樂節目也被禁止。

神學士也堅稱不該播放涉及宣傳外國文化價值的外國電影。然而，阿富汗電視頻道的外國戲劇節目，大多由女性主演。媒體表示，部分規定模糊不清，端看如何解讀。

阿富汗一個新聞記者組織的成員穆賈德迪表示，這些新限制措施的宣布不令人意外。他說，有些規定不切實際，一旦實施，電視台可能得被迫關台。

神學士稍早決定下令女孩和年輕女子停止上學，待在家中，使得阿富汗成為全球唯一禁止國內一半人口受教育的國家。首都喀布爾市長也告訴市府女性雇員待在家中，除非她們的工作無法由男性取代。

神學士堅稱，他們對女性就業和受教育的限制是「暫時性」，只是為了確保所有的就業和就學場所對她們是「安全的」。

阿富汗 神學士 就業

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