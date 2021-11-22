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日媒：美日擬統一步調 釋出「戰略儲油」應對飆漲油價

編譯中心／綜合21日電
日媒透露，美日最快可望在本周宣布共同釋出戰略儲油。（路透）
日媒透露，美日最快可望在本周宣布共同釋出戰略儲油。（路透）

日本政府已確定釋出國家石油儲備，以因應原油價格高漲的政策方針；日本政府相關人士說，預計日美兩國最快本周內統一步調，對外宣布釋出石油儲備。

讀賣新聞報導，日本政府預想透過出售多餘石油儲備量來暫時增加市場供給，希望能收抑制包括汽油等石油製品價格上漲之效。儘管日本的「石油儲備法」未允許政府可因高油價而販售戰略儲油，但目前政府或民間部門的石油儲備量都超過這項法令的最低要求。

日本曾在1991年波斯灣戰爭及2011年利比亞情勢惡化時，釋出石油民間儲備，這次如果釋出國家儲備將成首例。

日本首相岸田文雄昨表示，將以日美及跟相關國家間的協調作為前提，持續檢討在法律層面能有什麼作為。日本政府相關人士說，預計日美兩國最快本周內統一步調。

國際原油價格10月底攀抵85美元，寫下七年新高。美國總統拜登政府在台面下跟日本與南韓等國協調，為釋出石油儲備探詢各國意願。

日本石油儲備分為兩種，一種是由國家進行儲油的國家儲備，另一種則是石油公司依法進行儲油的民間儲備。

日本截至今年9月底止，國家儲備達國內一天消費量的145天份、民間儲備為90天份。

日本石油儲備法規定，國家儲備必須達90天的進口量以上、民間儲備要達70天的消費量以上；現狀是兩種儲備量都高於所設定目標值。因此，一項可能方案就是出售多餘儲備量的一部分，讓這些石油流入市面。

日本政府認為超過儲備目標值的「多餘儲油」不受法律限制，可以用來因應目前所需。

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