俄媒：白俄總統惹人厭 藉邊境移民危機「敲詐普亭」

俄羅斯總統普亭與白俄羅斯總統盧卡申科，攝於7月。（美聯社）

歐洲爆發新一波移民 危機，數千名主要來自中東的移民數個月以來一直試著借道白俄羅斯 進入歐盟 ，波蘭一方面動員軍警防守邊境，一方面抨擊俄羅斯總統普亭是這一場「混合戰爭」幕後主使。但俄國碩果僅存獨立報章之一的「新報」提出不同見解，主張白俄總統盧卡申科在移民危機「敲詐」普亭。

「新報」副總編輯馬蒂諾夫告訴美國福斯新聞，盧卡申科「實際上敲詐克里姆林宮」，「也就是說，如果他走了，將會有一場『Maidan』（2014年烏克蘭親歐派反政府示威）與抗議，白俄羅斯將轉向歐盟，俄羅斯會失去這部分歐洲的控制」。

馬蒂諾夫補充道，他會稱盧卡申科是一位「雙重敲詐者」，因為盧卡申科在某種程度上也把歐洲挾持為人質，並形容俄國與白俄兩國領導人之間的「舞步」，「有時普亭帶頭，有時盧卡申科帶頭，但盧卡申科有著更激進的姿態，隨時準備定下他的條件與糾纏莫斯科」。

馬蒂諾夫說，「克里姆林宮的每一個人，坦白講受夠了盧卡申科，他們非常討厭他，我覺得普亭就個人而言非常討厭他」。他認為對於俄國當局來說，盧卡申科的表現「不是一名可靠的夥伴」。

目前白俄與波蘭邊境的移民人數逐漸減少，不過波蘭政府指出，白俄已經改變策略，轉為引導規模較小的移民群，分別從歐盟東部邊界的多個地點越境。

據波蘭邊境防衛隊回報，有數個移民群再度試圖越境，每群大多數十人，但其中一群多達200人，這群人朝防衛隊投擲石塊與催淚彈。波蘭國防部長布拉查克受訪表示：「我們要做好準備，這個問題實際上還會持續幾個月，我毫不懷疑事態會朝這個方向發展。」

西方國家指責白俄羅斯刻意製造這場危機，放任大多來自中東的移民入境，再讓他們輕易越境進入歐盟國家。魯卡申柯日前接受BBC訪問時說，他的軍隊「絕對有可能」曾協助移民越境進入歐盟，但他否認安排這類行動。魯卡申柯表示：「我們是斯拉夫人，我們有愛心。」