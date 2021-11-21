俄媒：白俄總統惹人厭 藉邊境移民危機「敲詐普亭」
歐洲爆發新一波移民危機，數千名主要來自中東的移民數個月以來一直試著借道白俄羅斯進入歐盟，波蘭一方面動員軍警防守邊境，一方面抨擊俄羅斯總統普亭是這一場「混合戰爭」幕後主使。但俄國碩果僅存獨立報章之一的「新報」提出不同見解，主張白俄總統盧卡申科在移民危機「敲詐」普亭。
「新報」副總編輯馬蒂諾夫告訴美國福斯新聞，盧卡申科「實際上敲詐克里姆林宮」，「也就是說，如果他走了，將會有一場『Maidan』（2014年烏克蘭親歐派反政府示威）與抗議，白俄羅斯將轉向歐盟，俄羅斯會失去這部分歐洲的控制」。
馬蒂諾夫補充道，他會稱盧卡申科是一位「雙重敲詐者」，因為盧卡申科在某種程度上也把歐洲挾持為人質，並形容俄國與白俄兩國領導人之間的「舞步」，「有時普亭帶頭，有時盧卡申科帶頭，但盧卡申科有著更激進的姿態，隨時準備定下他的條件與糾纏莫斯科」。
馬蒂諾夫說，「克里姆林宮的每一個人，坦白講受夠了盧卡申科，他們非常討厭他，我覺得普亭就個人而言非常討厭他」。他認為對於俄國當局來說，盧卡申科的表現「不是一名可靠的夥伴」。
目前白俄與波蘭邊境的移民人數逐漸減少，不過波蘭政府指出，白俄已經改變策略，轉為引導規模較小的移民群，分別從歐盟東部邊界的多個地點越境。
據波蘭邊境防衛隊回報，有數個移民群再度試圖越境，每群大多數十人，但其中一群多達200人，這群人朝防衛隊投擲石塊與催淚彈。波蘭國防部長布拉查克受訪表示：「我們要做好準備，這個問題實際上還會持續幾個月，我毫不懷疑事態會朝這個方向發展。」
西方國家指責白俄羅斯刻意製造這場危機，放任大多來自中東的移民入境，再讓他們輕易越境進入歐盟國家。魯卡申柯日前接受BBC訪問時說，他的軍隊「絕對有可能」曾協助移民越境進入歐盟，但他否認安排這類行動。魯卡申柯表示：「我們是斯拉夫人，我們有愛心。」
上一則
BBC紀錄片將揭露威廉、哈利王子媒體戰 英王室揚言封殺
下一則
FB留言