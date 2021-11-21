馬可仕選菲總統切割獨裁爸 稱當時年幼「無法為父親負責」

馬可仕與母親伊美黛1998年在北伊羅科斯省隔著玻璃棺看著已進行防腐處理的老馬可仕遺體。（路透資料照片）

菲律賓兩大政治家族聯手，已故獨裁者老馬可仕的兒子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）搭檔現任總統杜特蒂 長女薩拉參選正副總統，被視為最強組合。

1972年老馬可仕宣布戒嚴，開啟貪腐和血腥鎮壓異議分子的時代。國際特赦組織統計，菲國戒嚴期間，7萬人入獄，3萬4000人遭刑求，3240人遇害。

以小名「邦邦」（Bongbong） 聞名的小馬可仕限年64歲，當時還在英國念寄宿學校；他表示自己當時太年幼，無法為父親的統治負起任何責任。他承認父親侵害人權，但說這種事在歷屆政府都發生。

批評者說他1983到1986年在家鄉北伊羅科斯省任省長時，老馬可仕仍在位；小馬可仕1985年被任命為政府控制的衛星服務機構主席。老馬可仕下台後，菲律賓負責尋回國家財富的機構指出，這家衛星機構是小馬可仕用來把非法取得財富轉到國外的數家公司之一。

1986年老馬可仕在人民起義下倒台，舉家流亡美國夏威夷。但馬可仕家族1991年獲准回國後，靠死忠選民支持，強勢回歸菲律賓政壇。伊美黛選上眾議員 並連任兩次，後來由侄子接替，她的女兒、小馬可仕的姊姊艾米也是參議員 。

菲律賓已故獨裁者老馬可仕的兒子馬可仕將參選總統。（美聯社）

杜特蒂是小馬可仕家族的重要支持者，他大讚老馬可仕是「史上最好總統」，並指示將老馬可仕遺體葬在首都馬尼拉英雄公墓。他曾說，自己能選上總統要感謝馬可仕家族相挺。他甚至說過，如果可以選擇，希望「邦邦」當他的副總統。

馬可仕家族能翻身，原因包括接下來幾屆政府貪汙腐敗、貧富差距擴大引發民怨等。

馬可仕返國後，1992年在父親當過眾議員的北伊羅科斯省選區當選眾議員，六年後再度當選北伊羅科斯省省長，2010年當上參議員，2016年競選副總統失利。