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印度農夫勝利 總理莫迪讓步農改3法

編譯莊蕙嘉／綜合19日電
印度農民19日慶祝總理莫迪宣布將撤回農業三法的消息。（Getty Images）
印度農民19日慶祝總理莫迪宣布將撤回農業三法的消息。（Getty Images）

印度國會去年通過三項農業改革法，引發農民激烈反彈與全國性示威。經過農民近一年的抗爭，總理莫迪19日宣布國會將在冬季會期撤回農業法，向全國致歉並呼籲農民回家，堪稱是莫迪2014年上台後最大挫敗。分析家認為，明年農業重鎮北方邦等地將舉行地方選舉，莫迪讓步乃出於選舉考量。農民陣營認為口說無憑，直到國會完成程序前，他們不會撤退。

莫迪在19日上午發表全國電視演說，這一天恰巧是錫克教宗師那納克誕辰。莫迪在演說中對於農民未能了解農業三法的好處感到遺憾，且為「政府宣導不力」道歉，言下之意，他不認為這三法不好，只是不被長期習慣政府保護的農民接受。

印度國會上下兩議院去年先後通過了「2020基本商品修正法」、「2020農產品貿易與商業促進及便利法」以及「2020農民價格保證協議和農業服務法」，鬆綁買賣、定價及農產品儲存。

依據現行制度，印度農民通常將作物賣給政府經營的批發市場，受到「最低支持價格」（MSP）保障。莫迪政府宣稱，這三項新農業法可賦予農民更大自由，可直接和大盤商、大型零售商及食品加工商買賣，有機會以更好的價格賣出作物，增加農民收入。

農業三法引發印度全國農民強烈反彈，認為新法沒有提到任何關於MSP的內容，大企業可能透過壟斷或囤貨操縱價格，使得農民處於更加不利的地位。截至目前，農民和政府代表已舉行11輪會談，僵局依然存在。

印度農民去年9月下旬展開示威，北部農民擋住鐵路，抗議潮擴散至全國。農民將卡車、曳引機和混合收割機開上通往首都新德里的公路製造路障，甚至就地紮營埋鍋造飯，長期抗爭。

一年下來，農民經歷嚴冬、酷暑和新冠肺炎疫情，數十人因此死亡。政府和農民多次談判，一開始提出「新法延後兩年實施」的緩兵之計，卻被農民斷然拒絕。

此外，旁遮普、北阿坎德及北方邦明年2月將舉行地方議會選舉，莫迪領導的執政黨印度人民黨（BJP）上次選舉拿下近四成席次，不敢得罪占選民多數的農民族群。「印度時報」便指出，莫迪此舉出自政治考量，而非政策的改弦更張。

儘管莫迪宣布撤回農業三法，但三法已經是正式法律，必須另立新法並經兩院通過才能取代三法，所以農民可能還有得等。

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