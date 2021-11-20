白俄造成難民危機？ 波蘭邊境 1歲童亡

暫獲安置於白俄邊境倉庫的入境者之中，不乏孩童。波蘭一個人道組織獲悉有一歲嬰孩在嚴寒的邊境林間死亡，未知死因。(Getty Images)

波蘭邊境 衛隊發言人今天指控，白俄羅斯 利用貨車，將約500名偷渡客運回兩國接壤的邊境地區，迫使他們企圖非法闖入波蘭境內。另外，有波蘭非政府組織(NGO)透露，有一名一歲嬰孩死亡，是這波人道危機中所知最年幼的犧牲者。

波蘭邊境衛隊發言人表示：「最初那裡有100人，然後白俄一方用貨車帶來更多人，然後那裡有500人。」她指波蘭已扣留約45名闖關人士，宣稱闖境者曾向波蘭官員扔石和投擲催淚彈殼，白俄安全部隊則用雷射光線妨礙波蘭官員視物。

波蘭一個非政府組織透露，18日清晨接獲三名滯留邊境一個多月的入境者求醫報告。一名年輕人飢餓脫水至腹痛嚴重，另一對敘利亞夫婦手腳受傷，他們的一歲嬰孩一個月前在林中暴斃。

逾1000名原本棲身白俄跟波蘭接壤森林內難民營地的人，因營地被白俄拆掉，現獲安置於過境關卡附近一個暫用作收容難民的物流中心，並獲發熱食、禦寒衣物和必需品。

另外，白俄總統盧卡申科接受英國廣播公司訪問，聲言白俄軍隊「絕對有可能」協助難民進入波蘭，但否認「邀請」數以千計難民到白俄，從而製造難民危機。

而盧卡申科18日與德國總理梅克爾通電話期間，曾建議歐盟為難民設人道走廊，但遭到拒絕。

半島電視台報導，盧卡申科發言人表示，白羅斯要求歐盟為身處難民營內的2000名難民和移民建立人道主義走廊，同時承諾勸退其餘5000人。發言人指出，目前僅400人自願遣返，374人今天離境，當中大多為伊拉克公民。

德國內政部徹底拒絕這項提議，歐盟指不會就移民困境與白羅斯談判，波蘭總理莫瑞維奇亦表示反對為聚集在白俄邊境的移民開設經波蘭領土的人道走廊。

此外，烏克蘭內政部長莫納斯特斯基今天表示，烏克蘭應該在明年的預算中提撥資金，在該國與白俄羅斯及俄羅斯的邊界上，修建超過2500公里的圍欄，以阻止可能湧入的非法移民 。