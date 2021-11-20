我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

白俄造成難民危機？ 波蘭邊境 1歲童亡

編譯中心／綜合19日電
暫獲安置於白俄邊境倉庫的入境者之中，不乏孩童。波蘭一個人道組織獲悉有一歲嬰孩在嚴寒的邊境林間死亡，未知死因。(Getty Images)
暫獲安置於白俄邊境倉庫的入境者之中，不乏孩童。波蘭一個人道組織獲悉有一歲嬰孩在嚴寒的邊境林間死亡，未知死因。(Getty Images)

波蘭邊境衛隊發言人今天指控，白俄羅斯利用貨車，將約500名偷渡客運回兩國接壤的邊境地區，迫使他們企圖非法闖入波蘭境內。另外，有波蘭非政府組織(NGO)透露，有一名一歲嬰孩死亡，是這波人道危機中所知最年幼的犧牲者。

波蘭邊境衛隊發言人表示：「最初那裡有100人，然後白俄一方用貨車帶來更多人，然後那裡有500人。」她指波蘭已扣留約45名闖關人士，宣稱闖境者曾向波蘭官員扔石和投擲催淚彈殼，白俄安全部隊則用雷射光線妨礙波蘭官員視物。

波蘭一個非政府組織透露，18日清晨接獲三名滯留邊境一個多月的入境者求醫報告。一名年輕人飢餓脫水至腹痛嚴重，另一對敘利亞夫婦手腳受傷，他們的一歲嬰孩一個月前在林中暴斃。

逾1000名原本棲身白俄跟波蘭接壤森林內難民營地的人，因營地被白俄拆掉，現獲安置於過境關卡附近一個暫用作收容難民的物流中心，並獲發熱食、禦寒衣物和必需品。

另外，白俄總統盧卡申科接受英國廣播公司訪問，聲言白俄軍隊「絕對有可能」協助難民進入波蘭，但否認「邀請」數以千計難民到白俄，從而製造難民危機。

而盧卡申科18日與德國總理梅克爾通電話期間，曾建議歐盟為難民設人道走廊，但遭到拒絕。

半島電視台報導，盧卡申科發言人表示，白羅斯要求歐盟為身處難民營內的2000名難民和移民建立人道主義走廊，同時承諾勸退其餘5000人。發言人指出，目前僅400人自願遣返，374人今天離境，當中大多為伊拉克公民。

德國內政部徹底拒絕這項提議，歐盟指不會就移民困境與白羅斯談判，波蘭總理莫瑞維奇亦表示反對為聚集在白俄邊境的移民開設經波蘭領土的人道走廊。

此外，烏克蘭內政部長莫納斯特斯基今天表示，烏克蘭應該在明年的預算中提撥資金，在該國與白俄羅斯及俄羅斯的邊界上，修建超過2500公里的圍欄，以阻止可能湧入的非法移民

邊境 白俄羅斯 非法移民

上一則

委內瑞拉1.2萬音樂家 挑戰「最大管弦樂團」金氏紀錄

下一則

杜特蒂上電視演說 指某位「軟弱」的總統候選人吸毒

延伸閱讀

波蘭鎮壓越界難民 噴催淚彈、射水龍 群眾投石塊反擊

波蘭鎮壓越界難民 噴催淚彈、射水龍 群眾投石塊反擊
波蘭移民危機告急 歐盟擬擴大制裁 白俄嗆「斷氣」報復

波蘭移民危機告急 歐盟擬擴大制裁 白俄嗆「斷氣」報復
波蘭邊境布兵1.2萬 嚴防「白俄軍逼難民越境」

波蘭邊境布兵1.2萬 嚴防「白俄軍逼難民越境」

場邊人語／羅斯奮起 尼克提氣

場邊人語／羅斯奮起 尼克提氣

熱門新聞

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子(後)，14日跟夫婿小室圭(前)從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。（美聯社）

婆婆金錢糾紛解決 日本真子公主來美住年租金8.4萬豪宅

2021-11-14 02:30
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
小室圭(前)和真子(後)14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（Getty Images）

真子公主變平民 偕夫「雙飛紐約」展開新生活

2021-11-13 22:23
小室圭順利在返美前解決母親的金錢糾紛。（Getty Images）

塵埃落定 小室圭解決母親和前未婚夫的金錢糾紛

2021-11-13 09:40
巴丟草個展的其中一幅作品為習近平獵殺小熊維尼。(取材自推特)

義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」

2021-11-12 23:07
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫