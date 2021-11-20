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杜特蒂上電視演說 指某位「軟弱」的總統候選人吸毒

編譯中心／綜合19日電

菲律賓總統杜特蒂昨天在一場電視演說中聲稱明年總統大選的一位候選人吸食毒品古柯鹼，他未指名道姓，要民眾自己找出是誰。

路透報導，杜特蒂並未透露這位候選人的姓名，也沒有提供支持這項指控的證據，只說此人是「一名非常軟弱的領袖」。

菲律賓憲法規定總統只能擔任一任，76歲的杜特蒂無法競選連任，但他將角逐明年的參議員選舉。迄今已有數十名人士登記參選總統。

杜特蒂在東明多羅省發表演說時指出：「我們有一位候選人吸食古柯鹼。」他說：「這就是為什麼我想知道，『這個人做過什麼？他為菲律賓做出什麼貢獻？』為什麼菲律賓人瘋狂支持…我只是問問。」

路透詢問發言人，究竟杜特蒂意指何人，盼能提供更多細節，但尚未得到立即回覆。

根據府方提供的演說文稿，杜特蒂說：「他是非常軟弱的領導人。」「他可能可以輕鬆勝選，如果這是菲律賓人想到的，請便。」

他說：「我不是在耍陰謀，由你們來決定。找出是誰。」

另外，美國洛杉磯聯邦檢察官18日宣布，以性販賣罪名起訴菲律賓知名牧師奎博洛伊，指控他涉嫌強迫未成年少女和他發生性關係，部分受害者甚至只有12歲。

奎博洛伊在菲律賓自稱是「宇宙的擁有者」和「上帝指定的兒子」，創立「耶穌基督王國」教會。奎博洛伊是杜特蒂的好友兼顧問，利用信徒捐獻過著奢華生活。

美國檢察官起訴奎博洛伊和另兩名美國教會管理者，指控他們性販賣少女。奎博洛伊以助理為名雇用多名12至25歲女性，負責照料其生活起居，晚上還要和他上床，他稱之為「夜間職務」。

美方去年即已偵辦此案，這一波是追加起訴名單。

杜特蒂 美國 檢察官

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