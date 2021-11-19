日相砸錢振經濟 規模逾55兆日圓 不畏官邸傳鬧鬼將入住

日本首相岸田文雄擬遷入首相公邸，這將是公邸閒置9年後再度迎來主人。(取自日本首相官邸官網)

日本 首相岸田文雄 內閣上任後將首度提出振興經濟方案，目前已知總體規模上看55.7兆日圓（約4898.9萬美元）創新高紀錄，預計19日在臨時內閣會議中通過。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府明天將通過新的振興經濟方案，相關人士表示，有關大家關注的財政支出總規模，日本政府原則上在中央與地方歲出部分提出約49兆7000億日圓，加總財政投資與融資將高達55兆7000億日圓。

這次振興經濟方案包括兩大重點，為協助受新冠疫情 重創的民眾與業者，日本政府有意發放18歲以下孩童每人相當於10萬日圓的補貼，並給予每位業者最多250萬日圓補助。新振興經濟方案將於臨時內閣會議上決定。如果再加計財政支出與響應投入的民間資金，整體「事業規模」將上看78兆9000億日圓。

另方面，日本首相宿舍（又稱首相公邸）因曾發生凶殺案又傳鬧鬼，9年來前首相安倍晉三與菅義偉都沒住，不過現任首相岸田文雄有意入住。

首相公邸過去還在當首相辦公行政中心使用時，1932年曾發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田在危難中逃過一劫，但他的妹夫不幸身亡。因為這段流血政變歷史，儘管首相公邸已經過翻修，仍傳出鬧鬼，盛傳半夜會聽到沉重的腳步聲等。