我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

拜登滿意度掉至36% 多數民眾盼共和黨重掌國會

日相砸錢振經濟 規模逾55兆日圓 不畏官邸傳鬧鬼將入住

編譯中心╱綜合18日電
日本首相岸田文雄擬遷入首相公邸，這將是公邸閒置9年後再度迎來主人。(取自日本首相官邸官網)
日本首相岸田文雄擬遷入首相公邸，這將是公邸閒置9年後再度迎來主人。(取自日本首相官邸官網)

日本首相岸田文雄內閣上任後將首度提出振興經濟方案，目前已知總體規模上看55.7兆日圓（約4898.9萬美元）創新高紀錄，預計19日在臨時內閣會議中通過。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府明天將通過新的振興經濟方案，相關人士表示，有關大家關注的財政支出總規模，日本政府原則上在中央與地方歲出部分提出約49兆7000億日圓，加總財政投資與融資將高達55兆7000億日圓。

這次振興經濟方案包括兩大重點，為協助受新冠疫情重創的民眾與業者，日本政府有意發放18歲以下孩童每人相當於10萬日圓的補貼，並給予每位業者最多250萬日圓補助。新振興經濟方案將於臨時內閣會議上決定。如果再加計財政支出與響應投入的民間資金，整體「事業規模」將上看78兆9000億日圓。

另方面，日本首相宿舍（又稱首相公邸）因曾發生凶殺案又傳鬧鬼，9年來前首相安倍晉三與菅義偉都沒住，不過現任首相岸田文雄有意入住。

首相公邸過去還在當首相辦公行政中心使用時，1932年曾發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田在危難中逃過一劫，但他的妹夫不幸身亡。因為這段流血政變歷史，儘管首相公邸已經過翻修，仍傳出鬧鬼，盛傳半夜會聽到沉重的腳步聲等。

日本 岸田文雄 疫情

上一則

英F-35B戰鬥機墜海 火速打撈防落敵手 飛行員成功逃生

下一則

才喊與病毒共存 南韓突升溫 接種率近9成仍突破感染

延伸閱讀

日本「親中派」外相林芳正與中國外長王毅電話會談

日本「親中派」外相林芳正與中國外長王毅電話會談
閒置9年日相公邸迎主人 岸田文雄最快明年新年遷入

閒置9年日相公邸迎主人 岸田文雄最快明年新年遷入
日上季GDP萎縮 超過市場預期

日上季GDP萎縮 超過市場預期
岸田文雄否認是安倍傀儡政權 但致電說明用人原因

岸田文雄否認是安倍傀儡政權 但致電說明用人原因

熱門新聞

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子(後)，14日跟夫婿小室圭(前)從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。（美聯社）

婆婆金錢糾紛解決 日本真子公主來美住年租金8.4萬豪宅

2021-11-14 02:30
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06
小室圭(前)和真子(後)14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（Getty Images）

真子公主變平民 偕夫「雙飛紐約」展開新生活

2021-11-13 22:23
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
巴丟草個展的其中一幅作品為習近平獵殺小熊維尼。(取材自推特)

義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」

2021-11-12 23:07
小室圭順利在返美前解決母親的金錢糾紛。（Getty Images）

塵埃落定 小室圭解決母親和前未婚夫的金錢糾紛

2021-11-13 09:40

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機