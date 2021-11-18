極端氣候致農產收成銳減 巴西咖啡、美國小麥都飆天價

全球最大咖啡生產國巴西今年遭遇嚴重旱情與異常霜害，圖為今年7月30日該國最大咖啡產地米納斯吉拉斯州瓦爾吉尼亞鄉間遭霜雪覆蓋的大片田地。(Getty Images)

今年農業大宗商品市場出現大幅波動，近期咖啡 豆、小麥等農產品價格紛紛創下多年來新高甚至直逼歷史高點，除受供應鏈中斷影響外，部分原因在於氣候變遷 引發極端天氣，導致產量銳減。

今年4月，全球最大咖啡生產國、也是玉米主要產地的巴西遭遇嚴重乾旱，導致玉米價格短暫飆升，三個月後又遭遇異常霜害，將咖啡豆價格推升至2014年以來最高，阿拉比卡咖啡豆期貨價格每磅漲破2美元，目前仍維持在此價位之上。

加拿大西南部與美國北部平原的春季則遭遇長期乾旱，影響小麥收成並推升價格，目前小麥期貨價仍接近歷史高點，泛歐交易所的軟質小麥高達每噸300美元。自去年12月底以來，作為全球基準的芝加哥小麥期貨價格已漲約30%，達到近十年最高水位。

專家預測，乾旱、野火、洪水與颱風等極端天氣會更頻繁。荷蘭合作銀行農產品分析師梅拉說：「近年極端天氣事件發生頻率讓我們相信，農產品價格將持續上漲。」分析師威克斯也認為，隨著天氣「更不穩定、更極端」，農產品生產者的前景黯淡。

而各國也意識到氣候變遷的嚴重性，在剛結束的聯合國氣候峰會（COP26）上提出更進一步的控制升溫措施。此外，歐盟 擬制定一套具畫時代意義的「反砍伐森林法」，禁止從有森林砍伐風險的地區，進口牛肉、黃豆、棕櫚油、咖啡、可可和木材等六種農產品，以保護世界上最脆弱的森林。

這項法規將強迫企業證明，其賣到歐盟單一市場的產品不會因農業使用而造成非法森林砍伐或退化。上述六種產品約占歐盟商品進口的19%，此禁令的目的是要減少歐洲消費者的需求對世界森林和原住民社會造成的衝擊。

這項法律草案仍需獲得歐盟各國政府和歐洲議會的批准。就在幾周前，100多位世界領導人在聯合國COP26氣候峰會上承諾，要在2030年前終結全球森林砍伐。

不過部分人士批評這項法律草案未將橡膠列入清單。對這種用於汽車輪胎等產品的原料需求飆升，被認為是造成森林砍伐的重要因素之一。