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印度德里空污達「最糟等級」 學校停課、電廠停機

編譯中心／綜合17日電
德里每逢冬季都會進入空污期，圖為17日空氣情況。（路透）
德里每逢冬季都會進入空污期，圖為17日空氣情況。（路透）

印度德里從11月4日慶祝排燈節以來，幾乎每天都處於空氣汙染「嚴重」等級。空氣品質管委員會（CAQM）今起開始執行一連串緊急措施，包括學校停課及發電廠暫停運作，希望讓空污情況停止惡化。

印度空污指數表分為6級，其中以「嚴重」為最差等級，空氣品質指標（AQI）介於401至500之間。根據印度中央汙染控制局（CPCB）下午2時的數據，德里測出AQI為426，主要汙染源為懸浮微粒（PM10）和細懸浮微粒（PM2.5）；昨天平均AQI則為403。

德里空管會昨天召開緊急會議，傍晚頒布空污因應措施，包括：各級學校暫時停課直到進一步通知，學生全部恢復網課、政府部門一半人力居家上班、所有貨車禁止進入德里、建築工地暫停施工等，直到21日。

此外，德里半徑300公里範圍內燃煤發電廠暫停運作，直到30日；交通執法人員也將嚴格攔截路上的烏賊車。

印度台商表示，德里每逢冬季都會進入空污期，原因是周遭省分的農民開始焚燒稻稈等廢棄物、遊民焚燒樹枝與木柴取暖、工地塵土以及疫情趨緩路上車輛增多等。

此外，與印度接壤的南亞國家巴基斯坦也深受空污影響，第二大城拉合爾今天被列為全球空氣品質最差城市；居民表示，孩子罹患呼吸系統疾病，但家裡窮到看不起醫生，只好請求當局對刺鼻霧霾採取行動。

根據監測空氣品質的瑞士空氣清淨科技公司IQAir，拉合爾今天空氣品質指數來到348，而依世衛（WHO）所訂標準，指數達300即為有害等級。居民哀嘆「再這樣下去，我們會死」。

拉合爾居民近年打造自己的空氣淨化器並對政府官員提起訴訟，但當局行動緩慢，並將霧霾歸咎於印度或稱空污相關數字被誇大。

儘管首都圈遭有毒霧霾籠罩，印度在聯合國氣候峰會中仍領銜削弱反煤承諾；批評人士認為，印度將經濟成長置於地球前途之前。

印度 指數 世衛

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