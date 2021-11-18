百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

加拿大 卑詩省15日起遭逢交通廳長形容「百年一見」的豪雨，洪水 和土石流造成溫哥華一帶的鐵公路嚴重毀損，陸路交通癱瘓，7000人被迫撤離家園。一名婦人駕車遭土石流活埋喪命，另外至少兩人失蹤。加拿大政府今天表示，正派軍隊前往協助疏散，幫助受災社區。

卑詩省交通廳長弗萊明表示，「這是百年以來最嚴重的暴風雨」，卑詩省在24小時內降下相當於一整個月的雨量。公共安全廳長範和富說，這場暴雨「毫無疑問」和氣候變遷有關。暴雨已在16日中午趨緩，但許多地方淹水未退，民眾受困。

土石流目擊者瑞尼表示，當時正在塞車，她看見有人走出車外，土石流突然爆發，人們尖叫狂奔：「這是我看過最駭人的景象。一整片山垮下來，車輛跟所有的一切都沖走，現場陷入一片慌亂」。

目前，所有進出最大港口溫哥華港的鐵路都因洪水與土石流而暫停營運，穀物、煤炭等貨運都受到嚴重影響，該港平均每天輸運價值5.5億加幣（約4.38億美元）的貨物。加拿大太平洋鐵路和國家鐵路公司營運路線受阻，水患也導致多條高速公路關閉，包括所有通往溫哥華的主要幹道，讓溫哥華一度形同孤島。

加拿大橫貫公路卑詩省路段16日大淹水，貨運卡車遭棄置。（美聯社）

雨勢最嚴重時，唯一離開溫哥華的陸路必須得先入境美國 ，然後才能返回加拿大。然而，從美國重新回到加拿大，需要新冠肺炎快篩的陰性證明。與加拿大接壤的美國華盛頓州，也受到暴雨侵襲，16日至少有15萬戶停電。

卑詩省的天然氣和石油管線雖未損壞，油管業者安橋公司仍關閉部分天然氣管道，作為預防措施；每天運輸多達30萬桶原油的跨山輸油管也暫停運作。

加拿大公共安全部長布萊爾推文說：「我們已批准部署加拿大部隊空中支援人員協助疏散工作，支援供應鏈路線，並保護居民免於洪水及山崩。」總理杜魯多則表示，這些雨勢引發「歷史性可怕洪災，擾亂卑詩省各地人民生活及奪走人命。」

卑詩省今年發生多起極端氣候災難，今夏遭遇空前熱浪侵襲，至少500人喪命，野火更毀掉一座小鎮。本月初，卑詩省則發生50年來首見的龍捲風。