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美韓共同防禦條約 21年來為南韓貢獻逾2.5兆美元

編譯林奕榮／綜合外電
南韓智庫KERI指出，美韓同盟自2000年迄今為南韓創造的經濟價值逾3000兆韓元。 歐新社
南韓智庫KERI指出，美韓同盟自2000年迄今為南韓創造的經濟價值逾3000兆韓元。 歐新社

韓國經濟研究院（KERI）最新研究指出，南韓美國締結「美韓共同防禦條約」，自2000年迄今為南韓創造的經濟價值逾3,000兆韓元（2.53兆美元），美韓同盟對南韓的穩定和繁榮至關重要。

南韓與美國在1953年簽訂共同防禦條約（MDT），隔年11月生效。KERI的報告指出，美韓同盟為南韓創造的經濟價值介於923.82兆韓元至3,041兆韓元之間。

KERI指出，若美韓同盟瓦解，美國自南韓撤軍，讓南韓軍力出現真空，南韓需額外付出防衛成本。一旦美軍撤出南韓，將使南韓的地緣政治風險升高，國際信評機構也將調降南韓的信用評級，進而令南韓的國內生產毛額（GDP）受損。

KERI推算，南韓的國防支出每增加1%，短期內GDP將下滑0.12%，長期影響則是GDP下滑0.09%。

據KERI推算的三個場景之一，若駐韓美軍撤離，南韓政府每年需花費36兆韓元並額外撥出3.3兆韓元，以彌補防衛力量。另外兩個場景，南韓分別需增加國防預算50%和100%；研究報告指出，軍事預算愈高，信評愈不容易被急遽調降。

這項研究也把朝鮮半島爆發另一場戰爭的成本和經濟衝擊列入考量，並估算南韓部署美國薩德（THAD）反飛彈防禦系統承擔的費用，以及因此產生的經濟損失。

南韓 美國 預算

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