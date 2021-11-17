波蘭鎮壓越界難民 噴催淚彈、射水龍 群眾投石塊反擊

波蘭警方16日在波蘭與白俄羅斯邊界以催淚瓦斯驅離試圖越界的移民。（路透）

成千上萬中東難民過去一周聚集在白俄羅斯 與波蘭邊界，意圖進入波蘭和歐盟。波蘭軍警16日以催淚瓦斯和水龍鎮壓意圖越界的難民，難民則以石塊反擊，雙方爆發衝突。

這些難民包括孩童，在寒冷天候下只能住在臨時搭建的營帳內。許多人15日起闖越白俄這方的邊境 圍籬，但遭波蘭軍警阻擋。波蘭國防部 說，難民16日清晨開始破壞波蘭方面的圍籬，迫使波蘭必須以催淚瓦斯阻擋他們。

白俄總統魯卡申柯16日表示，希望避免與波蘭因難民危機發生衝突。他曾宣稱，阿聯將協助化解這場危機。

大批移民聚集在波蘭和白俄邊界已有數周。（路透）

魯卡申柯還批評波蘭派兵組長、鎮壓難民。他說，「這都打著保護歐盟免於難民入侵的旗號，但這些難民都是因為美國為首的西方聯盟進行轟炸、掠奪所產生的」。顯然意指伊拉克戰爭。

另一方面，俄羅斯與烏克蘭邊境也局勢緊張。北約秘書長史托騰柏格15日表示，北約正密切監視駐紮在俄烏邊境、漸增的俄軍數量，並警告在此情況下「北約將支持烏克蘭」。

路透報導，史托騰柏格表示俄軍近幾周在邊境「大規模不尋常地集結」，強調須努力防止局勢失控。北約消息人士則透露「俄軍的坦克車、自走砲與裝甲載具等大型裝備都在夜間移動」，似乎希望以此避免被人捕捉到並將圖片上傳到社群媒體。

自2014年以來，烏克蘭東部盧甘斯克和頓涅茨克的部分地區，已被俄羅斯支持的分離主義分子控制。莫斯科當局最近幾周則抵制有關集結的指控，稱自己可以「隨心所欲地在自己的領土上調動軍隊」。

亞美尼亞、亞塞拜然停火

另據法廣報導，亞美尼亞國防部宣布，在俄國斡旋下，亞美尼亞與亞塞拜然已達成停火。此前，兩國爆發去年9月發生戰事以來，最嚴重的邊境衝突。

亞美尼亞16日請求俄國根據兩國1997年8月29日簽署的條約，協助捍衛亞美尼亞領土主權。在俄國國防部長紹伊古分別與亞美尼亞防長、亞塞拜然防長通電話後，雙方都採取了穩定局勢的措施，目前邊境局勢已恢復正常。

兩國去年9月曾因納卡區主權爭議爆發戰事，雙方在俄羅斯出面調解下握手言和。不過今年5月以來，雙方邊境緊張情勢又再度升溫。