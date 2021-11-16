專訪疑似美化強迫模特兒賣淫 JOOP！創辦人喬普道歉

德國時尚設計師兼JOOP！品牌創辦人沃夫岡．喬普，攝於6月。路透/Imago Images

泰晤士報與德新社15日報導，德國時尚 設計師兼JOOP！品牌創辦人沃夫岡．喬普（Wolfgang Joop）在日前出刊的專訪中，一番言談疑似美化時尚模特兒遭受性虐待，進而在社群媒體 引發眾怒，也迫使他為此在臉書 貼文致歉。

76歲的喬普在12日出刊的《明鏡》（Der Spiegel）新聞雜誌訪談表示，他在時尚「老佛爺」卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）2019年過世當時哭了出來，因為此事標誌著一個時代的結束，「這個世界曾是如此驚人地輕浮與寒冷」。

據引述，喬普告訴記者，「事事可出售，經紀公司把沒賺到那麼多錢的模特兒房間鑰匙給了有錢的男人。要是一個女孩抱怨，他們會說，『我們沒有妳也能做到』」。當訪談記者插嘴表示，他剛剛的說法太可怕時，喬普答稱，「沒錯，但時尚的世界只有在也有罪惡時才真正美麗」。

喬普的發言迅速引來輿論指控他正在美化虐待女性，推特網友指「這個男人正在慶祝強制賣淫」、「妄想與絕對不合時宜的懷舊」與「辱罵及厭女」。

據報導，喬普在15日出刊的畫報又表示，「模特兒們想要賺錢與成為一分子，與其必須坐在超市的收銀台，還不如接觸有錢的男人。我正在講的事情才剛發生過，我不是贊成這種事情！」

雖然喬普對畫報的發言讓情況變得更糟糕，但他在前一天晚上已上臉書貼文，為造成冒犯與失言表達歉意，「我對於時尚世界罪惡的發言是脈絡錯位，我要在此為此事誠摯地道歉，並強調我深深地反對當時和今日的任何形式濫用權力與暴力」。