英國殤日恐攻 計程車司機察覺 將炸彈客鎖車內「自爆」

派瑞當時發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。（取材自推特）

英國 利物浦14日驚傳一間婦幼醫院外發生計程車爆炸案、男性乘客當場死亡。經調查後發現，原來是計程車司機派瑞（David Perry）驚覺乘客帶有炸彈後「機警地將其反鎖在車上」，才沒釀成更重大的傷亡。警方將此案定調為恐怖攻擊，並逮捕四名嫌犯。

每日郵報報導，爆炸案發生於14日上午10時59分左右，當天正值國殤紀念日、約有2000人出席當地教堂舉辦的紀念活動。派瑞的好友透露炸彈客人最初的目標應該是紀念活動現場，稱「他（炸彈客）要求派瑞載他去教堂，所以我們相信這是預定的目標，但出於塞車情況、對方改口稱要去醫院」。

據悉，派瑞當時開始發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。

之後有名網友湯馬斯在社群 上發文指出，「那個司機是我朋友，他察覺乘客可疑，也很幸運地及時下車，但他還是受傷了、現在在醫院」。另外名叫庫柏森的網友也稱：「被波及的是我的同行，他的情況很糟糕，耳朵需要縫合，身上還有燒傷、碎片傷以及其他嚴重的傷害。他是個英雄。」

英國利物浦14日驚傳一間婦幼醫院外發生計程車爆炸案、男性乘客當場死亡，經調查後發現原來是計程車司機派瑞驚覺乘客帶有炸彈後「機警地將其反鎖在車上」，才沒釀成更重大的傷亡。（取材自推特）

英國恐攻威脅升級

英國首相強生事發後表示「我的心與所有受利物浦可怕事件影響的人同在，我要感謝緊急救援人員的快速反應和專業精神，也感謝警方正在進行的調查工作 」。目前網路上有人為派瑞設立募款。

警方今天將此案定調為恐怖攻擊進行調查。內政大臣巴特爾表示，已將國內的恐怖攻擊威脅等級提高至「嚴重」，意味很可能發生恐攻。目前已經逮捕3名年齡分別為29、26和21歲的涉嫌男子。炸彈處理專家也正在調查爆炸是否確實是由自殺式炸彈客所為。