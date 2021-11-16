近千阿富汗難民抗議聯合國 遲遲未兌現「第3國安置」

來自阿富汗的難民舉著標語牌，要求聯合國難民署加快他們到第三國的安置進程。 (歐新社)

長期滯留印尼 的阿富汗 國際難民，今天再度聚集聯合國 難民署駐雅加達辦公室外抗議，要求加速讓他們到第三國安置，讓他們展開新生活。許多婦女難忍多年心酸，情緒崩潰。

阿富汗難民代表哈山（Hassan R）指出，武裝組織神學士（Taliban，又譯塔利班）今年8月重掌該國後，近千名滯留印尼多年的阿富汗難民到聯合國難民署（UNHCR）駐雅加達辦公室外抗議，當時UNHCR承諾會與難民定期溝通安置作業的進度，然而「至今沒有兌現」。

參加今天這場抗議的難民中，多數是女性及孩童，他們輪流拿麥克風，用英文和印尼語高喊：「我們也是人」、「我們要安置」、「UNHCR醒醒」等口號，盼UNHCR聽到他們的心聲。由於多國近年緊縮安置難民的人數，滯留印尼的國際難民多數已經等待超過10年，其中約7000人來自阿富汗。一名阿富汗難民說，聯合國難民署只會要難民有耐心，「已經10年，我媽媽兩年前在印尼去世，更多難民等到都生病了」。

一名阿富汗婦女一手抱著年僅約兩歲的小女孩，眼神無助靜坐地上，淚水從眼眶滾滾湧出。一名巴勒斯坦婦女接受媒體訪問時，講到她的經歷，失聲大哭。一名婦女多次衝撞站在大門口的警衛，眼神憤怒，大喊：「UNHCR官員在哪？」情緒接近崩潰。

哈山指出，目前滯留印尼的難民當中，還有約3300人仍在等待聯合國難民署駐雅加達辦公室給予難民身分，其中許多人自2015年就來到印尼，至今仍是「庇護申請者」（asylum seeker）的身分，無法申請安置。他說：「我們要求能在3年內獲得安置」。

印尼不接受國際難民的安置，也不是聯合國難民公約的簽署國，沒有提供難民基本生活保障，並禁止難民工作或就學。哈山指出，在難民等待安置的期間，希望印尼政府與非政府部門能提供協助。