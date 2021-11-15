聯合國遲不兌現第3國安置承諾 國際難民激憤抗議
長期滯留印尼的阿富汗國際難民今天再度聚集聯合國難民署駐雅加達辦公室外抗議，要求加速讓他們到第3國安置，讓他們展開新生活。許多婦女難忍多年心酸，情緒崩潰。
阿富汗難民代表哈山（Hassan R）指出，武裝組織塔利班今年8月重掌阿富汗後，近千名滯留印尼多年的阿富汗難民到聯合國難民署（UNHCR）駐雅加達辦公室外抗議，當時UNHCR承諾會與難民定期溝通安置作業的進度，「至今沒有兌現」。
參加今天這場抗議的難民中，多數是女性及孩童，他們輪流拿麥克風，用英文和印尼語高喊：「我們也是人」、「我們要安置」、「我們要未來」、「10年夠久了」、「UNHCR出來」、「UNHCR醒醒」等口號，盼UNHCR聽到他們的心聲。
由於接納難民的國家近年緊縮安置難民的人數，滯留印尼的國際難民多數已經等待超過10年，其中約7000人來自阿富汗。一名阿富汗難民說，聯合國難民署只會要難民有耐心，「已經10年，我媽媽2年前在印尼去世，更多難民等到都生病了」。
一名阿富汗婦女一手抱著年僅約2歲的小女孩，眼神無助靜坐地上，淚水從眼眶滾滾湧出。一名巴勒斯坦婦女接受媒體訪問時，講到她的經歷，失聲大哭。一名婦女多次衝撞站在大門口的警衛，眼神憤怒，大喊「UNHCR官員在哪？」情緒接近崩潰。
哈山指出，目前滯留印尼的難民當中，還有約3300人仍在等待聯合國難民署駐雅加達辦公室給予難民身份，其中許多人自2015年就來到印尼，至今仍是「庇護申請者」（asylum seeker）的身份，無法申請安置。而其他已申請安置的難民中，許多人都已等待超過10年，「我們要求能在3年內獲得安置」。
印尼不接受國際難民的安置，也不是聯合國難民公約的簽署國，沒有提供難民基本生活保障，並禁止難民工作或就學。哈山指出，在難民等待安置的期間，希望印尼政府與非政府部門能提供協助。
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