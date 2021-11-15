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聯合國遲不兌現第3國安置承諾 國際難民激憤抗議

中央社／雅加達15日專電
滯留印尼的國際難民15日再度聚集聯合國難民署駐雅加達辦公室外抗議，一名女難民參與靜坐地上，淚水不斷滾出眼眶。中央社
滯留印尼的國際難民15日再度聚集聯合國難民署駐雅加達辦公室外抗議，一名女難民參與靜坐地上，淚水不斷滾出眼眶。中央社

長期滯留印尼阿富汗國際難民今天再度聚集聯合國難民署駐雅加達辦公室外抗議，要求加速讓他們到第3國安置，讓他們展開新生活。許多婦女難忍多年心酸，情緒崩潰。

阿富汗難民代表哈山（Hassan R）指出，武裝組織塔利班今年8月重掌阿富汗後，近千名滯留印尼多年的阿富汗難民到聯合國難民署（UNHCR）駐雅加達辦公室外抗議，當時UNHCR承諾會與難民定期溝通安置作業的進度，「至今沒有兌現」。

參加今天這場抗議的難民中，多數是女性及孩童，他們輪流拿麥克風，用英文和印尼語高喊：「我們也是人」、「我們要安置」、「我們要未來」、「10年夠久了」、「UNHCR出來」、「UNHCR醒醒」等口號，盼UNHCR聽到他們的心聲。

由於接納難民的國家近年緊縮安置難民的人數，滯留印尼的國際難民多數已經等待超過10年，其中約7000人來自阿富汗。一名阿富汗難民說，聯合國難民署只會要難民有耐心，「已經10年，我媽媽2年前在印尼去世，更多難民等到都生病了」。

一名阿富汗婦女一手抱著年僅約2歲的小女孩，眼神無助靜坐地上，淚水從眼眶滾滾湧出。一名巴勒斯坦婦女接受媒體訪問時，講到她的經歷，失聲大哭。一名婦女多次衝撞站在大門口的警衛，眼神憤怒，大喊「UNHCR官員在哪？」情緒接近崩潰。

哈山指出，目前滯留印尼的難民當中，還有約3300人仍在等待聯合國難民署駐雅加達辦公室給予難民身份，其中許多人自2015年就來到印尼，至今仍是「庇護申請者」（asylum seeker）的身份，無法申請安置。而其他已申請安置的難民中，許多人都已等待超過10年，「我們要求能在3年內獲得安置」。

印尼不接受國際難民的安置，也不是聯合國難民公約的簽署國，沒有提供難民基本生活保障，並禁止難民工作或就學。哈山指出，在難民等待安置的期間，希望印尼政府與非政府部門能提供協助。

滯留印尼的國際難民15日要求聯合國難民署加速安置，一名巴勒斯坦的女性難民接受媒體...
滯留印尼的國際難民15日要求聯合國難民署加速安置，一名巴勒斯坦的女性難民接受媒體訪問時忍不住心酸，大哭失聲。中央社
約1.4萬名國際難民在印尼等待安置已超過10年，一名難民說，聯合國難民署只會要難...
約1.4萬名國際難民在印尼等待安置已超過10年，一名難民說，聯合國難民署只會要難民有耐心，許多難民生活困苦，都等到生病了。中央社
滯留印尼的國際難民15日聚集聯合國難民署駐雅加達辦公室外抗議，一名女性難民要求聯...
滯留印尼的國際難民15日聚集聯合國難民署駐雅加達辦公室外抗議，一名女性難民要求聯合國難民署官員出面聽難民心聲。中央社
印尼不允許國際難民工作或就學，滯留印尼的難民處境艱難，一名難民孩童在15日的抗議...
印尼不允許國際難民工作或就學，滯留印尼的難民處境艱難，一名難民孩童在15日的抗議活動手舉海報，呼籲國際救援。中央社

印尼 阿富汗 聯合國

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