菲律賓選舉登記截止 助理：杜特蒂將競選參議員

菲律賓總統杜特蒂。 路透

菲律賓總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）的助理、參議員 克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）告訴路透記者，杜特蒂將參與明年舉行的參議員選舉，證實了菲國當地媒體的報導。

已登記參選菲律賓總統的克里斯多福．吳接受路透訪問時，證實當地媒體引述他的說法，杜特蒂將競選參議員。

菲律賓總統發言人稍早告訴路透，杜特蒂今天稍晚登記參加明年的選舉，但他不會和即將參選副總統的長女薩拉（Sara Duterte）打對台。

杜特蒂發言人羅奎（Harry Roque）告訴媒體，杜特蒂決定出馬競選明年公職。但羅奎未透露杜特蒂將參選哪項公職。

依照菲國規定，杜特蒂不得再度競選總統。

今年10月1日到8日是菲律賓下屆總統大選領表登記日。雖然登記已截止，但根據菲國法規，政黨提名 人選若於11月15日格林威治時間9時前退選，其他人可替補成為參選人。

羅奎今天的說法和總統府通訊部長安達納（Martin Andanar）13日的發言相牴觸，安達納說，杜特蒂將於15日的最後期限，登記參選副總統。

杜特蒂也可能競選其他公職，像是參議員，國會議員、市長或省長。杜特蒂2016年出馬競選總統以前，曾經是納卯（Davao City）市長。