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作品銷售逾1.4億冊 冒險小說暢銷作家魏柏史密斯逝世

編譯中心／綜合14日電
全球暢銷作家魏柏．史密斯在南非開普敦逝世，他作品銷售逾1億4000萬冊，全球譯本超過30種語言。（美聯社）
全球暢銷作家魏柏．史密斯在南非開普敦逝世，他作品銷售逾1億4000萬冊，全球譯本超過30種語言。（美聯社）

全球暢銷作家魏柏．史密斯（Wilbur Smith）在南非開普敦逝世，享壽88歲。他擅寫冒險故事，半世紀以來圈粉無數，作品銷售逾1億4000萬冊，全球譯本超過30種語言。

他的出版商昨天在「魏柏．史密斯著作」（Wilbur Smith Books）網站聲明指出，「魏柏．史密斯今早於開普敦（Cape Town）家中，仍在妻子妮索（Niso）陪伴下閱讀和寫作，不料今天下午過世」。

中央社引述法新社報導，魏柏．史密斯自1964年第一本著作When the Lion Feeds問世，一生出版了49本著作，是文學界家喻戶曉的作家。

出版社聲明說：「無庸置疑地，魏柏．史密斯這位無與倫比的冒險寫作大師，半世紀以來吸引無數讀者，作品銷售逾1億4000萬冊，全球譯本超過30種語言。」

他最暢銷的考特尼系列小說（Courtney Series）於1964年至2019年間出版共17部，是出版史上為時最久的系列。

小說中考特尼家族世代橫跨了3個世紀，「從非洲殖民初期，到美國南北戰爭，再到種族隔離時代的南非，貫穿歷史上幾個關鍵時期」。

「他出版至今的49本著作，帶著讀者走入各種不同世界：南非的金礦、印度洋的海盜行為、熱帶島嶼的寶藏、蘇丹與阿拉伯的衝突、古埃及時代、二次世界大戰的德國，以及巴黎、印度、美洲和南極大陸，敘述血鑽石、奴隸買賣、叢林中王牌獵人和非洲的荒野草原。」

出版商聲明說，然而，埃及系列（Egyptian Series）的主人翁泰塔（Taita）是魏柏．史密斯最認同的角色，而系列首冊「河神」（River God）是他至今最深受喜愛的小說之一。

小說 南非 印度

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