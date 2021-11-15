印度購俄製S-400防空系統開始交貨 恐遭美國制裁

俄羅斯數家新聞通訊社今天引述俄國 軍事合作機關首長舒加耶夫（Dmitry Shugayev）的說法報導，俄國已開始交付S-400防空飛彈系統給印度 。

路透報導，此舉將使印度面臨被美國 制裁的風險。美國2017年已制定相關法律，以嚇阻他國向俄國採購軍事硬體。

國際傳真社（Interfax）報導，舒加耶夫今天在杜拜一場航太貿易展上表示：「目前已開始進行首批交付。」他還說，第一批S-400系統部件將於今年底前抵達印度。

印度在2018年與俄國簽署55億美元合約，將採購5套長程地對空飛彈系統。印度稱需要這種系統來反制中國的威脅。

美國可能依照「以制裁反制美國敵人法」（CAATSA），對印度祭出多項金融制裁。這項法律點名俄國、北韓、伊朗為敵人，據此回應俄國對烏克蘭的行動、干預2016年美國大選和協助敘利亞。

新德里政府表示與美國和俄國都維持戰略夥伴關係，但華府告訴印度，「以制裁反制美國敵人法」不太可能給印度豁免。

美國去年已對北大西洋公約組織（NATO）盟友土耳其祭出制裁，因土耳其接收俄羅斯提供的S-400飛彈。相關制裁鎖定的是土耳其軍事採購機構國防工業總署（Presidency of Defence Industries）。