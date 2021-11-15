難民問題持續 白俄放話部署飛彈 歐盟將擴大制裁

數以千計中東移民 多日來困在白俄羅斯 與波蘭交界處，白俄與歐盟 緊張局勢日益升高，白俄總統盧卡申科稍早放話，擬在該國部署短程彈道飛彈，歐盟高層官員今天宣布，將自15日起擴大對白俄羅斯的制裁，納入將移民送至歐盟邊境的航空公司和旅行社。

數以千計多來自中東的移民近日被困在波蘭與白俄交界，歐盟指責白俄故意放任這些難民進入，然後將他們送往波蘭等歐盟國家，以報復歐盟的制裁；白俄否認上述指控。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾向法媒表示：「我們將同意擴大制裁白俄的法律框架，以適用於所有參與非法偷運移民至本國者。」他說，航空公司和旅行社高階主管可能面臨歐盟旅行禁令，或遭凍結資產。目前約有30名白俄官員可能成為制裁對象。

白俄總統盧卡申科13日放話，要在西部及南部派駐數個師兵力，並擬部署可配備核彈頭的俄製短程彈道飛彈，最大射程500公里，明顯衝著鄰國波蘭、立陶宛及烏克蘭而來。波蘭總理莫瑞維奇14日呼籲，北約必須採取「具體步驟」，以解決移民危機。俄羅斯新聞社（RIA）報導，普亭14日表示，願協助化解白俄與波蘭邊境的移民危機。普亭13日否認莫斯科協助策畫此事，但俄羅斯為力挺白俄，日前派傘兵到白俄與波蘭邊界附近與白俄軍隊演習，還兩度派出具備核子打擊能力的轟炸機到同一地區巡航。