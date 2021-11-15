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格拉斯哥協定措辭減弱 「控制升溫1.5℃內」目標難達成

編譯陳韋廷、李京倫／綜合14日電
印度在氣候峰會最後一刻提出把煤電「逐步淘汰」改為「逐步減少」。圖為印度煤炭儲量最多的賈坎德邦工人把煤炭搬上卡車運出。（美聯社）
印度在氣候峰會最後一刻提出把煤電「逐步淘汰」改為「逐步減少」。圖為印度煤炭儲量最多的賈坎德邦工人把煤炭搬上卡車運出。（美聯社）

聯合國第26屆氣候峰會（COP26）13日達成「格拉斯哥氣候協定」，關於減碳及淘汰化石燃料補貼的措辭力道雖有所減弱，仍是歷來第一份提及化石燃料的聯合國氣候協議。地主英國的峰會主席夏瑪14日接受BBC專訪說，協定是「脆弱的勝利」，他堅稱協定「使人類仍有可能控制升溫幅度在攝氏1.5度」。

因為印度和中國最後一刻，就「格拉斯哥氣候協定」中燃煤發電修改關鍵詞，令人擔心難以達成遏制暖化目標。英國金融時報認為，峰會取得的成果多過預期，但不及原先希望，不過一年後各國若提交更具雄心的減排計畫，全球升溫仍可能控制在攝氏1.5度之內。

峰會數個方面上強化巴黎氣候協定，首先是認識到1.5度目標的重要性，科學界也有了2030年碳排須減半，以及2050年達成淨零碳排的共識。

此外，最終文本要求各國明年底前「重新審視並加強」2030年的減排目標，與會各國最終也批准讓巴黎協定運作更加透明與有效的規範，顯示全球在必須應對氣候變遷的態度上持續加速轉變。其他峰會成果則還有美中發表聯合聲明促進氣候合作、減少甲烷排放、停止森林砍伐和逐步停售燃油新車。

不過，當近200國與會代表離開格拉斯哥時，仍面臨他們兩周前抵達該城市時的相同問題。他們幫未來關鍵十年制訂的氣候計畫與承諾，加起來仍不足以達成巴黎協定設下的升溫限制目標。

BBC報導，在峰會召開前，預估全球在2030年碳排放量是524億噸，經過各國在峰會相繼承諾減碳，如今預估2030年碳排放量可減為419億噸，但距離控制升溫在1.5度的266億噸目標，仍有一段距離。

此外，據英媒報導，COP26愈慢結束，產生的碳足跡就愈高；專家計算，格拉斯哥大會碳排放量達10.25萬公噸，將比上一屆馬德里氣候大會整整多一倍，成為史上碳排最高的氣候大會。

本屆碳排中，六成排放來自與會人士搭乘的國際航班，包括許多代表團人士搭私人飛機。COP26各國代表最終未交出讓世人滿意的減碳承諾，但大會卻已產生的巨大碳足跡，勢必遭到環保人士抨擊。

減碳 COP26 英國

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