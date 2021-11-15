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2019年空襲敘利亞炸死64婦孺 美軍恐觸戰爭罪

編譯中心／綜合14日電
2019年3月，敘利亞巴古茲附近的伊斯蘭國據點發生爆炸。紐時披露，當時美軍一次空襲造成多達64名婦孺死亡，可能犯下戰爭罪。（Getty Images）
2019年3月，敘利亞巴古茲附近的伊斯蘭國據點發生爆炸。紐時披露，當時美軍一次空襲造成多達64名婦孺死亡，可能犯下戰爭罪。（Getty Images）

紐約時報報導，美國國防部試圖隱瞞2019年在敘利亞造成少64名婦孺身亡的空襲行動。這場釀成敘國戰爭最多平民喪生的行動，美軍內部有人認為恐觸犯了戰爭罪。

報導說，當時是美軍清剿敘利亞伊斯蘭國（IS）勢力的最後階段，剩下為數不多的成員被圍困在敘國城鎮巴古茲（Baghuz）附近區域。一架美軍無人機出動偵查，發現一群婦女和孩童擠在一處河岸，接著一架美軍F-15戰機突然出現，向這群人投下一枚500磅炸彈，煙塵過後只剩一些人還在爬動尋找掩蔽，接著一架戰機又投下2000磅炸彈，炸死許多倖存的人。

2019年3月18日這次空襲，下令的是一個負責地面作戰的美國機密特種作戰單位。負責監督美國在敘利亞空襲行動的美軍中央司令部，直至本周才首次承認2019年的那兩場空襲行動，並稱行動正當。

路透報導，美軍中央司令部在13日發布的聲明中重申先前提供給紐時的數據，也就是那兩起空襲造成80人喪命，包括16名伊斯蘭國成員和4名平民。美軍表示，他們並不清楚其他喪生的60人是否為平民，部分原因是因為婦女及兒童也可能是戰鬥人員。

美軍表示，空襲是「正當自衛」，合乎比例原則，並且已「採取適當的程序來排除殃及平民」，「我們不願見到無辜的人喪生，且採取所有可能的措施來避免這樣的情況發生。在這個案子上，我們根據自身獲得的證據自行通報、調查這起空襲事件，並對意外造成的傷亡負起完全的責任。」

美國國防部督察長針對2019年3月18日的事件展開調查，但調查報告最終「刪除」了任何有關爆炸的內容，也從未執行徹底、獨立調查。

紐時表示，空襲行動發生時，一名在指揮中心的美國空軍律師認為行動有可能觸犯了戰爭罪，但遲遲沒看到相關調查行動，因而通報了美國國防部督察長和聯邦參議院軍事委員會。

美國 國防部 紐約時報

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