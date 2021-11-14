我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

華府川普飯店3.75億售出 改名華爾道夫

英國計程車司機「反鎖炸彈客」機智救民眾 自己被燒傷

編譯張君堯／綜合報導
據悉，派瑞當時開始發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。（取材自推特）
據悉，派瑞當時開始發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。（取材自推特）

英國利物浦14日驚傳一間婦幼醫院外發生計程車爆炸案、男性乘客當場死亡，經調查後發現原來是計程車司機派瑞（David Perry）驚覺乘客帶有炸彈後「機警地將其反鎖在車上」，才沒釀成更重大的傷亡。

每日郵報報導，爆炸案發生於14日上午10時59分左右，當天正值國殤紀念日、約有2000人出席當地教堂舉辦的紀念活動。派瑞的好友透露炸彈客最初的目標應該是紀念活動現場，稱「他（炸彈客）要求派瑞載他去教堂，所以我們相信這是預定的目標，但出於塞車情況、對方改口稱要去醫院」。

據悉，派瑞當時開始發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。

之後有名網友湯馬斯（Stephen Thomas）在社群上發文指出「那個司機是我朋友，他察覺乘客可疑，也很幸運地及時下車，但他還是受傷了、現在在醫院」，另外一位名叫庫柏森（Kev Cuthbertson）的網友也稱「被波及的是我的同行，他的情況很糟糕，他的耳朵需要重新縫合，身上還有燒傷、碎片傷以及其他嚴重的傷害，他是個英雄，他注意到炸彈後把那個人渣鎖在車裡，但自己也首當其衝」。

警方稍早表示「現階段尚未將這起爆炸案定為『恐怖攻擊』事件」，並敦促公眾保持冷靜、但也要保持警惕。目前已經逮捕3名年齡分別為29、26和21歲的涉嫌男子，作為對該事件進行調查的一部分。炸彈處理專家也正在調查爆炸是否確實是由自殺式炸彈客所為。

英國首相強生（Boris Johnson）事發後也表示「我的心與所有受利物浦可怕事件影響的人同在，我要感謝緊急救援人員的快速反應和專業精神，也感謝警方正在進行的調查工作」。

目前網路上也有人為計程車司機派瑞設立募款，讚揚他「思維敏捷、挽救很多生命」。

英國利物浦14日驚傳一間婦幼醫院外發生計程車爆炸案、男性乘客當場死亡，經調查後發...
英國利物浦14日驚傳一間婦幼醫院外發生計程車爆炸案、男性乘客當場死亡，經調查後發現原來是計程車司機派瑞驚覺乘客帶有炸彈後「機警地將其反鎖在車上」，才沒釀成更重大的傷亡。（取材自推特）

英國 社群 工作

上一則

象徵法國大革命 馬克宏把國旗「這色」改成海軍藍

延伸閱讀

泰晤士報：英國準備對輝達併安謀案展開國安審查

泰晤士報：英國準備對輝達併安謀案展開國安審查
梅根慘了？異母姊姊揚言告她誹謗 更多私密簡訊大曝光

梅根慘了？異母姊姊揚言告她誹謗 更多私密簡訊大曝光
柏嘉金融攜手中國國藥 子公司合資生產疫苗

柏嘉金融攜手中國國藥 子公司合資生產疫苗
英吉利海峽單日千人偷渡 英批法沒盡力阻擋 關係恐惡化

英吉利海峽單日千人偷渡 英批法沒盡力阻擋 關係恐惡化

熱門新聞

梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
俄羅斯聯邦自然資源監督局局長拉迪奧諾娃10日表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。資料畫面。路透/TASS

「中國大哥」狂掃一切 俄官員批中民眾危害自然資源

2021-11-11 05:29
日本皇室秋篠宮夫婦長女真子(後)，14日跟夫婿小室圭(前)從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。（美聯社）

婆婆金錢糾紛解決 日本真子公主來美住年租金8.4萬豪宅

2021-11-14 02:30
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06
巴丟草個展的其中一幅作品為習近平獵殺小熊維尼。(取材自推特)

義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」

2021-11-12 23:07
小室圭(前)和真子(後)14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（Getty Images）

真子公主變平民 偕夫「雙飛紐約」展開新生活

2021-11-13 22:23

超人氣

更多 >
早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差

早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%