英國計程車司機「反鎖炸彈客」機智救民眾 自己被燒傷

據悉，派瑞當時開始發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。（取材自推特）

英國 利物浦14日驚傳一間婦幼醫院外發生計程車爆炸案、男性乘客當場死亡，經調查後發現原來是計程車司機派瑞（David Perry）驚覺乘客帶有炸彈後「機警地將其反鎖在車上」，才沒釀成更重大的傷亡。

每日郵報報導，爆炸案發生於14日上午10時59分左右，當天正值國殤紀念日、約有2000人出席當地教堂舉辦的紀念活動。派瑞的好友透露炸彈客最初的目標應該是紀念活動現場，稱「他（炸彈客）要求派瑞載他去教堂，所以我們相信這是預定的目標，但出於塞車情況、對方改口稱要去醫院」。

據悉，派瑞當時開始發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。

之後有名網友湯馬斯（Stephen Thomas）在社群 上發文指出「那個司機是我朋友，他察覺乘客可疑，也很幸運地及時下車，但他還是受傷了、現在在醫院」，另外一位名叫庫柏森（Kev Cuthbertson）的網友也稱「被波及的是我的同行，他的情況很糟糕，他的耳朵需要重新縫合，身上還有燒傷、碎片傷以及其他嚴重的傷害，他是個英雄，他注意到炸彈後把那個人渣鎖在車裡，但自己也首當其衝」。

警方稍早表示「現階段尚未將這起爆炸案定為『恐怖攻擊』事件」，並敦促公眾保持冷靜、但也要保持警惕。目前已經逮捕3名年齡分別為29、26和21歲的涉嫌男子，作為對該事件進行調查的一部分。炸彈處理專家也正在調查爆炸是否確實是由自殺式炸彈客所為。

英國首相強生（Boris Johnson）事發後也表示「我的心與所有受利物浦可怕事件影響的人同在，我要感謝緊急救援人員的快速反應和專業精神，也感謝警方正在進行的調查工作 」。

目前網路上也有人為計程車司機派瑞設立募款，讚揚他「思維敏捷、挽救很多生命」。