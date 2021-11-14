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神學士首都「閱兵」秀肌肉 展示繳獲自美軍裝甲車

中央社／喀布爾14日綜合外電報導
武裝組織「神學士」14日在阿富汗首都喀布爾大閱兵，展示繳獲自美軍的美製裝甲車，還有俄製直升機盤旋上空。（路透）
武裝組織「神學士」14日在阿富汗首都喀布爾大閱兵，展示繳獲自美軍的美製裝甲車，還有俄製直升機盤旋上空。（路透）

武裝組織「神學士」（Taliban，另譯塔利班）今天在阿富汗首都喀布爾大閱兵，展示繳獲自美軍的美製裝甲車，還有俄製直升機盤旋上空，藉此顯示神學士正由暴亂的武裝團體轉型為正規部隊。

路透社報導，長達20年的時間，神學士猶如叛亂武裝分子，不過8月間西方國家支持的前政府垮台後，藉由他們留下的大批武器及裝備，神學士全面改造。

國防部發言人奎拉澤米（Enayatullah Khwarazmi）表示，閱兵適逢250名新訓的士兵結訓。

至於展示的裝備包括數十輛美製M117衛士裝甲車，以緩慢的速度行經阿富汗主要道路，還有俄製MI-17多用途直升機盤旋上空，許多士兵手持美製的M4步槍。

為了協助先前美方支持的阿富汗政府組建足以對抗神學士的政府軍，美國給與軍事方面的援助，不過當中絕大多數的美製武器和裝備目前已落入神學士手中。

根據阿富汗重建特別督察長（US special inspector general for Afghanistan reconstruction, SIGAR）去年底公布的報告，2002年至2017年，期間美國政府提供阿富汗政府價值超過280億美元的軍備，包括武器、彈藥、軍用車輛、夜視設備、軍用機與偵查系統等。

8月間美軍撤離阿富汗一團亂，搭機離開喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）前，

美軍摧毀數十架飛機、數十輛裝甲車，並癱瘓防空系統。

武裝組織「神學士」14日在阿富汗首都喀布爾大閱兵，展示繳獲自美軍的美製武器和裝備...
武裝組織「神學士」14日在阿富汗首都喀布爾大閱兵，展示繳獲自美軍的美製武器和裝備。（路透）
武裝組織「神學士」14日在阿富汗首都喀布爾大閱兵，展示繳獲自美軍的美製裝甲車。（...
武裝組織「神學士」14日在阿富汗首都喀布爾大閱兵，展示繳獲自美軍的美製裝甲車。（路透）

阿富汗 神學士 喀布爾

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