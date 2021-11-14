9月才暴動...厄瓜多幫派老大出獄 監獄派系鬥爭大廝殺

厄瓜多南部大城瓜亞基爾監獄12日晚爆發嚴重衝突，造成至少68名囚犯喪命。（Getty Images）

厄瓜多南部大城瓜亞基爾（Guayaquil）監獄 12日晚又爆發凶猛衝突，造成至少68名囚犯喪命和另25人受傷。

中央社引述法新社報導，當地的海岸監獄（Penitenciaria del Litoral）於9月28日爆發厄瓜多歷來最嚴重監獄暴動事件，造成至少119名囚犯喪生及79人受傷。

瓜亞基爾是厄瓜多最大城市，人口約200萬。當地的海岸監獄內囚犯昨晚持槍械、爆裂物和尖刀攻擊敵對派系囚犯。監獄所在的圭亞斯省（Guayas）省長阿羅賽梅納（Pablo Arosemena）表示，監獄門口附近曾爆發激烈槍戰。

暴動於12日晚間約7時發生，當時一群囚犯試圖進入關押敵對派系囚犯的第2區牢房，開槍、引爆爆裂物以及揮舞大砍刀攻擊，促使警方介入阻止。警察 首長瓦雷拉（Tannya Varela）表示：「這些事件是監獄內不同犯罪幫派 集團間的地盤爭執。」

厄瓜多檢方在推特張貼聲明表示，約68名囚犯喪命，另有25人受傷。

厄瓜多殘破的監獄體系今年以來已有超過300名囚犯喪命，監獄內關押的成千上萬與販毒集團有關的囚犯，爆發的暴力衝突經常演成監獄暴動。

路透報導，厄瓜多政府今天表示，南部城市瓜亞基爾海岸監獄12日晚爆發暴力衝突，造成至少68名囚犯喪命和20餘人受傷，衝突肇因於監獄內不同販毒幫派間為爭奪控制權展開鬥爭。

圭亞斯省長阿羅賽梅納在記者會上表示，繼一名幫派領袖獲釋出獄後形成權力真空，引發最新暴力衝突。瓜亞基爾是圭亞斯省首府。

阿羅賽梅納說：「此情勢的脈絡是那個牢房區域沒有幫派領袖，因為數天前那名囚犯於服完60%刑期後獲釋。其他牢房區域的不同幫派想要壓制他們，設法闖入展開大屠殺。」

厄瓜多監獄體系目前關押約3萬9000名囚犯，今年2月和7月不同監獄內爆發的暴力衝突，分別導致79人和22人喪命。在9月最嚴重監獄暴動中喪命者，有些人遭斬首或燒死。