菲副總統選戰 杜特蒂父女對決 小馬可仕陣營邀薩拉搭檔

菲律賓總統杜特蒂（右）和長女薩拉（左）2018年9月在以色列耶路撒冷猶太大屠殺紀念館參加紀念儀式。（美聯社）

菲律賓政情變幻莫測，依法不得連任的總統杜特蒂 想拱女兒薩拉繼承衣缽，不料薩拉13日卻遞件參選副總統；10月表示尊重民意不參選副總統的杜特蒂也改變心意，預計在15日登記參選副總統，上演「父女對決」戲碼。

菲律賓聯邦黨總統候選人、已故獨裁者馬可仕之子小馬可仕陣營邀請薩拉搭檔參選，但尚未獲得回應。

菲律賓每日詢問報報導，現任達沃市市長薩拉9日宣布，退出連任達沃市市長，並於11日退出自己2018年創立的「改革派」（HNP），之後加入基督教穆斯林民主力量黨。外界一度猜測薩拉將問鼎總統大位，但她13日遞件參選下屆副總統。

菲律賓民調 顯示，薩拉是菲國民眾最屬意的下任總統人選，現在卻決定成為參選副總統，令許多人大感意外。菲國馬尼拉雅典耀大學法律政治系教授拉維納告訴路透：「這很令人意外，下個意外是她究竟要擔任誰的副手」。

小馬可仕陣營已經試圖邀請薩拉搭檔參選。（路透資料照片）

每日詢問者報報導，菲律賓聯邦黨已經試圖邀請薩拉和該黨推派總統候選人、已故前獨裁者馬可仕之子小馬可仕明年大選搭檔競選，並於13日發表決議支持。

然而，基督教民主力量黨總裁、國會議員羅慕德斯稍早只說，他們正和多個推派明年總統候選人的政黨協商，包括小馬可仕所屬的菲律賓聯邦黨。

杜特蒂今年9月原本接受菲國執政黨「民主菲人｜國民力量黨」提名 ，參選副總統。長女薩拉當時也表示，自己和父親早有默契，明年大選只會有「一個杜特蒂」參選。然而，杜特蒂又在上月2日宣布，不會參加明年大選，總統任期屆滿後將退出政壇。如今又改變心意參選。

菲國定於明年5月9日舉行大選，正副總統分開競選，所以經常分屬不同政黨。菲國憲法規定，總統任期為六年，不得連任。