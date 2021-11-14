英吉利海峽單日千人偷渡 英批法沒盡力阻擋 關係恐惡化

英吉利海峽偷渡潮惡化，英國首相強生質疑法國沒有盡力阻截。圖為法國10月下旬在英吉利海峽阻截的一批難民在北部加萊港上岸。（Getty Images）

英國 脫歐後，與法國在漁權方面的問題遲遲未解決，兩國元首稍早在聯合國氣候峰會（COP）場邊也未談出共識。近期，英法關係又因英吉利海峽偷渡 潮再度惡化，12日就有破紀錄的逾千人偷渡赴英，英國首相強生公開質疑法國沒有盡力阻擋偷渡者出海。專家擔心，此事恐令人聯想最近白俄羅斯被指控協助難民偷渡波蘭

英國內政部 表示，12日至少1185名偷渡者乘坐33艘小艇試圖入境，創新高，法國則在海岸攔截99人。據英國新聞聯合社統計，今年到目前為至已有約2.3萬名偷渡者闖境，較去年增加近2倍。

強生12日批評法國政府沒有盡力阻擋偷渡者出海，呼籲法國立即「關閉邊境」以截斷偷渡潮。他也提到，從白俄近期的爭議可以得知，歐洲現正面臨難民危機。

英國和法國早前達成協議，英國會資助5400萬英鎊（約7238.5萬美元），讓法國加強基建和巡邏以打擊偷渡者，英國上周已支付第一批援助金。內政部發言人表示，12日由法國出發的非法入境者人數令人不能接受，英媒報導，英國將向法國內政部長達馬南表達不滿。

不過，每日郵報也引述邊防部隊說法表示，英國內政部低估經英吉利海峽越境人數，以為整個11月只會有約2000人，但11月至今已超過3500人，較去年同期大增3.6倍，導致人手和資源嚴重不足。

衛報報導，一些非法入境者表示，英國脫歐後的確增加他們冒險偷渡的意願，因為知道不會被遣返去其他歐盟國家。