金正恩又神隱1個月 官媒屢稱「首領」表忠誠

北韓官媒多次稱呼金正恩為「人民的首領」，考量到此稱謂過往僅出現在已故領導人金日成與金正日，該國上下當前似乎正積極構築金正恩的獨立執政理念。圖為金正恩10月12日出席國防展覽會。（路透）

北韓 領導人金正恩 自10月12日出席國防展覽會後再度「神隱」，至今已超過一個月，是自2014年以來最久，外界因此再次關注他的身體狀况。不過，北韓官媒僅表示他仍繼續工作；此外，官媒對金正恩的稱呼悄悄改變，數次稱他為「首領」表達忠誠，顯示鞏固他「獨立執政」的理念。

據北韓消息網站NK News，衛星照片顯示金正恩近期多出沒在東岸海灘的獨立屋，和平壤 一棟湖畔別墅，這兩地是他以往被傳身體有恙時出現的地點；金正恩上一次失蹤那麼久已是2014年，6周後再度公開露面時，需要用拐杖助行。12月17日是金正恩父親金正日的忌日，外界關注到時他是否會如以往公開祭拜父親。

南韓統一部12日表示，在金正恩執政即將迎來十周年之際，北韓不斷出現強化金正恩政治地位的一系列動向。多個北韓媒體開始對其使用「首領」這一稱呼，勞動黨新修訂的黨章則將其稱作「首班」（指首腦）。

金正恩的父親金正日於2011年12月29日逝世，北韓官方在金正恩完全執政之前稱其為黨政軍的最高領導人，象徵其第三代領導人的地位確立。

北韓憲法規定已故領導人金日成、金正日是「永遠的首領」。自2016年5月的勞動黨第七次代表大會起，北韓開始稱呼金正恩為「偉大的領袖」，賦予其首領地位。近期「勞動新聞」等官媒也多次稱呼金正恩為首領。

「勞動新聞」10日新聞還強調「衷心擁戴金正恩同志為首領是全體人民的自豪和榮譽」。