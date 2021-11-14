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白俄邊界難民危機 拜登、賀錦麗關切 俄切割施壓歐盟

編譯中心／綜合13日電

白俄羅斯遭控慫恿移民從他們的領土跨境進入波蘭與立陶宛之際，美國總統拜登12日對白俄局勢表達關切。

拜登離開白宮前往總統度假地點大衛營（Camp David）過周末時告訴記者：「我們認為這令人深感關切。我們向俄羅斯、也向白俄羅斯表達我們的疑慮。我們覺得這是個問題。」

歐盟（EU）指控白俄羅斯發動「混合攻擊」，從飽受戰爭蹂躪的地區運送數以千計的移民，鼓勵他們越境非法進入歐盟，破壞歐盟穩定。

這些移民主要來自伊拉克與阿富汗，他們在天寒地凍中待在白俄與歐盟國家波蘭與立陶宛的邊界，波蘭與立陶宛拒絕讓他們入境。其中有些人已經死亡，隨著冷冽的寒冬將至，各界擔心他們的安危。

數小時前，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪問法國時也表達類似關切，她說，她與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）談到這個議題。

賀錦麗在記者會上說，白俄羅斯「正在進行非常令人擔憂的舉措。我跟馬克宏總統談到這件事，全球與各國領袖都在關注情勢發展」。

白俄羅斯否認煽動危機，但說除非歐盟解除制裁，否則無濟於事。白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）2020年以暴力鎮壓反對他統治的大規模街頭抗議，歐盟為此祭出好幾輪的制裁。

魯卡申柯是俄羅斯的親密盟友，他本周威脅將切斷經由白俄領土輸往歐洲的俄羅斯天然氣。今天，克里姆林宮顯然想與白俄發出的威脅畫清界線，稱魯卡申柯發表這番言論前沒有諮詢俄方，俄羅斯將履行供貨合約。

白俄羅斯 歐盟 立陶宛

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