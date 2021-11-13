日媒：G7擬邀ASEAN合開外長會議 意在抗中

日媒報導，七大工業國集團（G7 ）有意邀請東南亞國家協會（ASEAN）成員國，在12月上旬舉行面對面的擴大外長會議，意圖對抗在印度太平洋地區影響力日增的中國 。

日本讀賣新聞發自英國 倫敦的報導指出，根據不只一個外交管道消息透露，G7有意在12月上旬邀請ASEAN舉行擴大外長會議，研判G7會議邀請ASEAN全體加盟國參與應屬首度。

G7預計12月在英國舉行外長會議。基於中國強化對台灣軍事壓力等情勢，預料外長會議將討論如何因應中國。日本原則上將由剛上任的外務大臣林芳正與會。

而擬邀ASEAN共同參與的擴大外長會議，將配合G7外長會議舉行。擴大外長會議主題除了觸及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策與全球暖化對策，也可能針對ASEAN欲實現的印度太平洋構想，商議合作的具體對策。

G7主辦國英國正探詢ASEAN成員國與會意願。由於英國禁止打壓民主派勢力的緬甸國軍代表入境，預料東協10國可能只有緬甸不會出席。

G7考量到中國而強化參與印度太平洋地區，ASEAN方面對煽動美中對立抱持警戒感。對於美國持續跟各國組成新的安全保障框架，例如美國、英國與澳洲合組AUKUS等，ASEAN在10日舉行的國防部長會議上，有部分國家提出憂慮。

G7方面似乎希望透過擴大外長會議與ASEAN對地區情勢達成共同認識，也希望能藉此消弭ASEAN成員國的憂慮。