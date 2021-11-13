緬甸控煽動罪 網媒美籍編輯遭判11年

緬甸英文新聞網站「緬甸前線」美籍編輯芬斯特。（路透）

緬甸 最大獨立新聞網站之一、英文「緬甸前線」今天表示，美籍編輯芬斯特被控非法集會結社、煽動他人反軍政府及違反簽證規定，緬甸軍事法庭今天判處他有期徒刑11年，這是緬甸軍方政變後首名西方新聞工作 者被判刑。

中央社引述法新社報導，芬斯特自羈押以來就被囚禁在仰光音山監獄，同時被控煽動叛亂與恐怖主義，若罪名成立可判處終身監禁。

緬甸軍事法庭宣判的數日前，美國 前外交官及人質談判代表李察遜曾在首都奈比多會見軍政府領袖敏昂萊。不願說明細節的李察遜表示，美國國務院要求他，到訪緬甸期間不要談論芬斯特案。

軍方自今年2月奪權以來即箝制媒體，大肆搜捕批評軍方鎮壓異己的數十名記者，據緬甸當地的監督團體統計，軍方的鎮壓已造成超過1200人喪命。

芬斯特是在今年5月被捕，當時他試圖逃離緬甸與家人團聚。這位美籍新聞工作者受雇於緬甸前線約莫一年，最後一次與美國使節通電話是上月31日。

緬甸前線發表聲明說：「今天的判決裁定，芬斯特3項罪名成立及有期徒刑11年，緬甸前線深感失望。」總編輯基恩質疑，針對芬斯特的控罪全無根據，「網站所有人對判決感到失望和懊惱」，希望當局盡快放人，讓他回家與家人團聚。芬斯特的案件一直閉門審訊。