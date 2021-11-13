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築牆擋難民 歐盟研議「資助」成員國

編譯中心／綜合12日電
在白俄羅斯西部鄰近波蘭邊境，難民兒童11日隔著鐵絲網望向波蘭。波蘭一側則可見軍人戒備。（Getty Images）
在白俄羅斯西部鄰近波蘭邊境，難民兒童11日隔著鐵絲網望向波蘭。波蘭一側則可見軍人戒備。（Getty Images）

白俄羅斯放任難民出境到波蘭等鄰國，引發歐洲新一波難民危機和地區緊張，歐盟對修築邊境牆攔截難民有違人道的價值觀開始動搖。

華爾街日報11日引述歐洲官員和歐盟外交官報導，歐洲理事會正要求歐盟委員會制訂法律框架，允許歐盟資助成員國興建邊境牆和採取其他緊急措施，以應對來自白俄的「混合戰攻擊」。歐洲理事會主席米歇爾10日表示，鑑於難民湧至波蘭與白俄邊境衍生愈趨緊張的局面，由歐盟資助架設邊境屏障「法律上說得通」，並強調他所指的是「足以有助保障歐盟的實體基建」。政治新聞網站Politico歐洲版報導，歐洲理事會內部分析顯示，歐盟可藉著由規定，撥款資助邊境基建，而成員國只要尊重歐盟法律，符合歐盟條件及讓歐盟機構監督，就可取得經費。

因波蘭與白俄羅斯拒絕接收而滯留於兩國交界的難民，多人在嚴寒天氣下不適，近日更有人...
因波蘭與白俄羅斯拒絕接收而滯留於兩國交界的難民，多人在嚴寒天氣下不適，近日更有人凍死。圖為一名難民11日在營地接受診治。（Getty Images）

白俄羅斯自5月底容許難民進出，連月間千計難民從中東或非洲等地，取道白俄逼近波蘭、立陶宛和拉脫維亞的邊境，促使這三國宣布邊境緊急狀態，並修訂政治庇護的申請政策。三國10月初再跟保加利亞和丹麥等共12國內政部長連署4頁公開信，要求歐盟委員會資助成員國築建邊界圍牆或網欄。

歐盟向來秉持人道主義接納難民，故歐委會過去雖會撥款資助成員國設置邊境監控設備和基建，但一直拒絕資助興建邊境圍牆等實體設施。但隨著反移民政治勢力近年在歐洲冒起和輿論反彈，歐盟立場開始動搖。

不過，立陶宛已開始將接壤白俄邊境架設的帶刺鐵絲網，改建成全長500公里的鋼牆，牆外另設3米高螺旋帶鈎刺鐵絲網、攝錄監控設施。波蘭國會也批准興建5.5米高邊境圍牆；政府指控白俄邊防警衛剪開鐵絲網，以助難民非法進入波蘭。

為協助歐盟阻截難民，土耳其民航署昨宣布將禁止敘利亞、伊拉克和葉門公民在土國購買機票及由土國境內機場飛往白俄。滯留白俄近波蘭邊境的難民不乏來自伊拉克的庫爾德族，伊拉克政府昨表示會安排單程飛機由明斯克送自願遣返的人回國。

另外，安理會15個成員國昨天召開閉門會議，愛沙尼亞、法國、愛爾蘭、挪威、美國、英國在會中提出移民危機議題。俄羅斯在安理會與西方成員國因白俄羅斯和波蘭邊界的移民危機針鋒相對，俄羅斯駐聯合國公使暗示那些歐洲使節有「受虐傾向」。俄羅斯在安理會有否決權，因此能庇護白俄羅斯免於任何可能的聯合國制裁。當天稍早，俄羅斯總統普亭告訴歐盟，若想解決移民受困波蘭邊界的危機，就必須與白俄羅斯展開談判。

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