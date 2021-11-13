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COP26釋新版草案 淘汰化石燃料補貼措辭力道減弱

編譯中心／綜合12日電
聯合國氣候變化綱要公約第廿六屆締約方大會正在舉行，場外也有遊行抗議。（特派記者林奐成／攝影）
聯合國氣候變化綱要公約第廿六屆締約方大會正在舉行，場外也有遊行抗議。（特派記者林奐成／攝影）

聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26） 今天釋出新版最終協議草案，與前版相比，關於逐步淘汰化石燃料的措辭力道減弱，試圖讓與會近200個國家取得共識。

中央社引述法新社報導，在聯合國20多年來的氣候談判中，COP26罕見地提及加劇全球暖化的燃料。

新草案敦促各國加快「逐步淘汰未減量燃煤發電以及對化石燃料的低效率補貼」。

新草案提及的「未減量」（Unabated）燃煤發電，是指那些未採用碳捕存技術（CCS）來抵消部分汙染的電廠。

COP26會議新草案與10日初版的用詞有細微差別，初版草案呼籲各國「加速逐步淘汰煤炭和化石燃料補貼」。

路透報導，多為石油和天然氣主要生產國的阿拉伯國家，反對先前草案中的化石燃料措辭。

COP26今天將落幕，談判國現在正在加緊腳步，試圖就最終協議達成共識。同一時間場內爆發示威抗議，與會團體大串連，至少數百人在場內遊行，向正在談判的各國領導人發出怒吼，大喊「人民！」（people）、「氣候正義」（Climate Justice）等口號，更有來自發展中國家的代表，說出氣候變遷的衝擊，要求談判國做出具體行動。

COP26 聯合國 遊行

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