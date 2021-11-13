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最後一刻參選菲總統？杜特蒂長女薩拉加入新政黨

編譯中心／綜合12日電

菲律賓總統杜特蒂長女薩拉昨天加入新政黨基督教穆斯林民主力量黨，引發外界揣測她可能在最後一刻投入總統大選。目前距離菲政黨改變總統候選人提名的期限11月15日只剩幾天。

現年43歲的薩拉（Sara Duterte-Carpio）9日已宣布不再競選連任納卯（Davao）市長。今年以來她在最受青睞總統參選人民調支持度穩坐第一，但她先前一再表示，自己並無興趣角逐總統寶座。

路透報導，基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD）總裁、國會議員羅慕德斯（Martin Romualdez）昨天宣布消息時說，薩拉是一位前途無量的領袖，是非常寶貴的資產。

基督教穆斯林民主力量黨雖已提名總統和副總統候選人，但外界普遍認為那只是先卡位，可在最後一刻換將。

法新社報導，薩拉今天接受記者訪問時表示：「我要感謝我的支持者，我希望接下來幾天不管發生什麼事，我都能夠滿足他們的需求。」

菲律賓的政治主要把持在權貴家族手中，且長期以來有子女接替父母總統寶座的歷史。

目前菲律賓總統參選人，包括已故前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）、馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）、菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）和現任副總統羅貝多（Leni Robredo）。

76歲的杜特蒂（Rodrigo Duterte）這回無法尋求連任。他在2015年總統大選時，就是在最後一刻成為候選人，並且獲得壓倒性勝利。

政治觀察家曾預期，薩拉可能也會如法炮製。不過她先前排除這個可能性。

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