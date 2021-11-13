最後一刻參選菲總統？杜特蒂長女薩拉加入新政黨

菲律賓總統杜特蒂 長女薩拉昨天加入新政黨基督教穆斯林民主力量黨，引發外界揣測她可能在最後一刻投入總統大選。目前距離菲政黨改變總統候選人提名 的期限11月15日只剩幾天。

現年43歲的薩拉（Sara Duterte-Carpio）9日已宣布不再競選連任納卯（Davao）市長。今年以來她在最受青睞總統參選人民調支持度穩坐第一，但她先前一再表示，自己並無興趣角逐總統寶座。

路透報導，基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD）總裁、國會議員羅慕德斯（Martin Romualdez）昨天宣布消息時說，薩拉是一位前途無量的領袖，是非常寶貴的資產。

基督教穆斯林民主力量黨雖已提名總統和副總統候選人，但外界普遍認為那只是先卡位，可在最後一刻換將。

法新社報導，薩拉今天接受記者訪問時表示：「我要感謝我的支持者，我希望接下來幾天不管發生什麼事，我都能夠滿足他們的需求。」

菲律賓的政治主要把持在權貴家族手中，且長期以來有子女接替父母總統寶座的歷史。

目前菲律賓總統參選人，包括已故前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）、馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）、菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）和現任副總統羅貝多（Leni Robredo）。

76歲的杜特蒂（Rodrigo Duterte）這回無法尋求連任。他在2015年總統大選時，就是在最後一刻成為候選人，並且獲得壓倒性勝利。

政治觀察家曾預期，薩拉可能也會如法炮製。不過她先前排除這個可能性。