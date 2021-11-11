諾貝爾和平獎得主馬拉拉完婚 新郎身分曝光

2017年諾貝爾和平獎得主馬拉拉（左），9日在個人推特宣布自己已經成婚。（取材自推特）

2017年諾貝爾和平獎得主的巴基斯坦女孩馬拉拉，9日在推特宣布結婚消息。熱心網友隨即根據馬拉拉曬出的結婚照，找出新婚夫婿的背景。

根據報導，現年24歲、定居英國 的馬拉拉透露在伯明翰舉行小型的伊斯蘭婚禮儀式，並與家人一同慶祝。馬拉拉表示「今天是我生命中寶貴的一天，馬利克（Asser Malik）和我結成終身伴侶」，並附上四張兩人合照。

除了名字外，馬拉拉沒有透露關於丈夫的其他任何資訊，不過網友認出他的真實身分是巴基斯坦板球委員會（PCB）高表現中心（High Performance Centre）的總經理。這點尚未得到證實。

馬拉拉11歲時就以筆名為BBC撰寫部落格，反對神學士 剝奪女性受教權。2012年，馬拉拉在校車上遭神學士槍擊，隨後被送往英國治療，並定居當地。她去年從牛津大學畢業，取得哲學、政治學與經濟學學位，次年成立馬拉拉基金會，致力為女性受教權發聲。

2014年，年僅17歲的馬拉拉獲頒和平獎，成為最年輕的諾貝爾獎 得主。馬拉拉在世界多地、尤其是西方國家受到尊敬，不過她的激進主義也時常引起公眾輿論分歧。